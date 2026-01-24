Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о цели визита представителей США в Москву
02:11 24.01.2026
В МИД рассказали о цели визита представителей США в Москву
В МИД рассказали о цели визита представителей США в Москву
Представители США приезжали в Москву, чтобы лично проинформировать руководство России об итогах контактов с Киевом и ЕС, сообщил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 24.01.2026
2026
В МИД рассказали о цели визита представителей США в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Представители США приезжали в Москву, чтобы лично проинформировать руководство России об итогах контактов с Киевом и ЕС, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Как известно, американские представители специально приезжали в Москву 22-23 января, чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами и совместно с нами определить параметры дальнейших действий. <...> Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон", — сказал он.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
