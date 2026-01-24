В МИД рассказали о цели визита представителей США в Москву

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Представители США приезжали в Москву, чтобы лично проинформировать руководство России об итогах контактов с Киевом и ЕС, сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.