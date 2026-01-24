Рейтинг@Mail.ru
18:54 24.01.2026
Пентагон не раскрыл, кто придумал название для секретного оружия США

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон не раскрыл РИА Новости, кто придумал называние "Дискомбобулятор" (Discombobulator, "дезориентатор") для секретного оружия США, которое, предположительно, использовали для атаки на Венесуэлу.
"Мы направляем вас к Белому дому для ответа на ваш вопрос", - сказали в министерстве войны на запрос агентства с просьбой уточнить происхождение названия оружия.
В пресс-службе Белого дома РИА Новости пока не ответили.
Ранее президент Дональд Трамп рассказал, что в Венесуэле 3 января Штаты применили секретный "дезориентатор".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
Вчера, 17:01
 
