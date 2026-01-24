"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Овечкин прервал безголевую серию

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу "Вашингтона". В составе победителей шайбы забросили Хендрикс Лапьер (27-я минута), белорус Алексей Протас (48) и российский нападающий Александр Овечкин (60). У "Калгари" отличился Морган Фрост (7).
24 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
06:09 • Морган Фрост
26:33 • Хендрик Лапьер
47:35 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
59:07 • Александр Овечкин
Овечкин забросил шайбу впервые за шесть матчей. В 52 встречах текущего сезона российский форвард набрал 44 очка (21 гол и 23 передачи).
"Вашингтон" прервал серию из четырех поражений в НХЛ. Команда, набрав 56 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. "Калгари" с 47 баллами располагается на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе на Западе.
