"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Овечкин прервал безголевую серию
Хоккей
Хоккей
 
07:51 24.01.2026 (обновлено: 07:53 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/ovi-2070024580.html
"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Овечкин прервал безголевую серию
"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Овечкин прервал безголевую серию - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Овечкин прервал безголевую серию
"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T07:51:00+03:00
2026-01-24T07:53:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
алексей протас
морган фрост
калгари флэймз
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002874175_0:242:1080:850_1920x0_80_0_0_b0a1bce39f5029cabff20986d08329ba.jpg
спорт, александр овечкин, алексей протас, морган фрост, калгари флэймз, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Алексей Протас, Морган Фрост, Калгари Флэймз, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Вашингтон" обыграл "Калгари" в матче НХЛ, Овечкин прервал безголевую серию

Овечкин отличился в НХЛ впервые за шесть матчей

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу "Вашингтона". В составе победителей шайбы забросили Хендрикс Лапьер (27-я минута), белорус Алексей Протас (48) и российский нападающий Александр Овечкин (60). У "Калгари" отличился Морган Фрост (7).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 января 2026 • начало в 05:00
Завершен
Калгари
1 : 3
Вашингтон
06:09 • Морган Фрост
(Коннор Зари)
26:33 • Хендрик Лапьер
(Джон Карлсон, Мартин Фехервари)
47:35 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
59:07 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Мартин Фехервари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин забросил шайбу впервые за шесть матчей. В 52 встречах текущего сезона российский форвард набрал 44 очка (21 гол и 23 передачи).
"Вашингтон" прервал серию из четырех поражений в НХЛ. Команда, набрав 56 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. "Калгари" с 47 баллами располагается на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе на Западе.
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Чикаго"
