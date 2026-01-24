Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 24.01.2026 (обновлено: 21:20 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/oruzhie-2070096694.html
В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле
В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле - РИА Новости, 24.01.2026
В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле
"Секретное оружие" США, примененное при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, было похоже на интенсивную звуковую волну, пишет New York Post. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:48:00+03:00
2026-01-24T21:20:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:334:900:840_1920x0_80_0_0_a611204a4daceebb9e601b3ae50ed7c0.jpg
https://ria.ru/20260124/tramp-2070084500.html
https://ria.ru/20260124/tramp-2070083995.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066168859_0:149:901:824_1920x0_80_0_0_e9941639d5e0ac20de35c25e28024006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле

NYP: "секретное оружие" США было похоже на интенсивную звуковую волну

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. "Секретное оружие" США, примененное при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, было похоже на интенсивную звуковую волну, пишет New York Post.
"В какой-то момент они запустили что-то — я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри", — приводит издание слова свидетеля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием
Вчера, 17:03
Кроме того, по данным NYP, симптомами воздействия на людей "дискомбобулятора" были кровотечение из носа, рвота и слабость.
"Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или чего бы то ни было", — рассказал очевидец.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу использовали секретное дезориентирующее оружие. Он назвал его "дискомбобулятором" и заявил, что с удовольствием бы поговорил о нем, если бы мог.

Операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
Вчера, 17:01
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала