В США раскрыли подробности о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. "Секретное оружие" США, примененное при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, было похоже на интенсивную звуковую волну, пишет New York Post

"В какой-то момент они запустили что-то — я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри", — приводит издание слова свидетеля.

Кроме того, по данным NYP, симптомами воздействия на людей "дискомбобулятора" были кровотечение из носа, рвота и слабость.

"Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или чего бы то ни было", — рассказал очевидец.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу использовали секретное дезориентирующее оружие. Он назвал его "дискомбобулятором" и заявил, что с удовольствием бы поговорил о нем, если бы мог.

Операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине

Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.