Непряева не смогла пробиться в полуфинал в спринте на этапе КМ в Гомсе
Непряева не смогла пробиться в полуфинал в спринте на этапе КМ в Гомсе - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Непряева не смогла пробиться в полуфинал в спринте на этапе КМ в Гомсе
Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пробиться в полуфинал в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
