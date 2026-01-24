Рейтинг@Mail.ru
Мошенники охотятся за данными россиян через рекламу в бесплатных VPN - РИА Новости, 24.01.2026
05:06 24.01.2026
Мошенники охотятся за данными россиян через рекламу в бесплатных VPN
технологии, алексей родин
Технологии, Алексей Родин
Мошенники охотятся за данными россиян через рекламу в бесплатных VPN

РИА Новости: Родин заявил, что VPN-сервисы могут продавать данные пользователей

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бесплатные сервисы VPN часто отслеживают действия и собирают данные о своих пользователях, затем зарабатывая на их продаже, в том числе злоумышленникам, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин.
"При неразумном и невдумчивом использовании VPN-сервисы могут представлять угрозу и подвергать пользователя риска мошеннических действий с ним. ... Находясь вне юрисдикции нашей страны, такие сервисы не соблюдают закон о защите персональных данных, и, следовательно, могут безнаказанно "сливать" информацию злоумышленникам", - сообщил он.
По словам эксперта, при правильной организации работы через этот сервис все данные пользователя должны быть зашифрованы и недоступны никому.
Кроме того, Родин посоветовал не заходить в интернет-банки и не совершать платежи с VPN. Фактически, при включенном VPN, трафик может быть перехвачен мошенниками, которые могут использовать полученную информацию в своих целях. К рискам можно отнести кражу паролей и платежной информации, перехват нажатия клавиш и скриншотов экрана.
"Так что совет простой: собираясь расплачиваться в интернете, отключайте VPN-сервис", - заключил Родин.
