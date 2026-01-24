https://ria.ru/20260124/moshennichestvo-2070015496.html
Мошенники охотятся за данными россиян через рекламу в бесплатных VPN
Мошенники охотятся за данными россиян через рекламу в бесплатных VPN - РИА Новости, 24.01.2026
Мошенники охотятся за данными россиян через рекламу в бесплатных VPN
Бесплатные сервисы VPN часто отслеживают действия и собирают данные о своих пользователях, затем зарабатывая на их продаже, в том числе злоумышленникам,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T05:06:00+03:00
2026-01-24T05:06:00+03:00
2026-01-24T05:06:00+03:00
технологии
алексей родин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
https://ria.ru/20260123/mvd-2069765500.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, алексей родин
Технологии, Алексей Родин
Мошенники охотятся за данными россиян через рекламу в бесплатных VPN
РИА Новости: Родин заявил, что VPN-сервисы могут продавать данные пользователей
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бесплатные сервисы VPN часто отслеживают действия и собирают данные о своих пользователях, затем зарабатывая на их продаже, в том числе злоумышленникам, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин.
"При неразумном и невдумчивом использовании VPN-сервисы могут представлять угрозу и подвергать пользователя риска мошеннических действий с ним. ... Находясь вне юрисдикции нашей страны, такие сервисы не соблюдают закон о защите персональных данных, и, следовательно, могут безнаказанно "сливать" информацию злоумышленникам", - сообщил он.
По словам эксперта, при правильной организации работы через этот сервис все данные пользователя должны быть зашифрованы и недоступны никому.
Кроме того, Родин
посоветовал не заходить в интернет-банки и не совершать платежи с VPN. Фактически, при включенном VPN, трафик может быть перехвачен мошенниками, которые могут использовать полученную информацию в своих целях. К рискам можно отнести кражу паролей и платежной информации, перехват нажатия клавиш и скриншотов экрана.
"Так что совет простой: собираясь расплачиваться в интернете, отключайте VPN-сервис", - заключил Родин.