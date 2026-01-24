Рейтинг@Mail.ru
МОК открыл ящик Пандоры, когда отстранил Россию, заявила Журова
13:09 24.01.2026
МОК открыл ящик Пандоры, когда отстранил Россию, заявила Журова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл ящик... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Светлана Журова
Светлана Журова
Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл ящик Пандоры, когда принял решение отстранить Россию от международных турниров.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права провести чемпионат Европы из-за отказа пускать российских и белорусских спортсменов. Соревнования состоятся во Франции 16-21 июня.
«
"Федерации, которые про спорт и понимают значимость России, конечно, отменяют соревнования в тех странах, которые не хотят пускать наших спортсменов. Так уже было в разных видах спорта. Уимблдон стал первым турниром, когда организаторов за это оштрафовали. МОК необходимо всех собрать и обсудить: если они хотят, чтобы спорт был вне политики, они должны быть непредвзяты. Сейчас же получается, что МОК открыл ящик Пандоры, когда отстранил Россию. И что получилось? Давайте запретим Израиль, Америку. Кто будет участвовать в соревнованиях?" - сказала Журова.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россиянку отстранили по подозрениям в рамках антикоррупционной программы
20 января, 19:05
 
