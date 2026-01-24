Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали атаки ВСУ в период переговоров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 24.01.2026 (обновлено: 21:14 24.01.2026)
В МИД прокомментировали атаки ВСУ в период переговоров
В МИД прокомментировали атаки ВСУ в период переговоров - РИА Новости, 24.01.2026
В МИД прокомментировали атаки ВСУ в период переговоров
ВСУ осуществили серию умышленных провокаций в период переговоров в Абу-Даби, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима
специальная военная операция на украине
херсонская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
В МИД прокомментировали атаки ВСУ в период переговоров

Мирошник: Киев осуществляет серию умышленных провокаций в период переговоров

Родион Мирошник
Родион Мирошник
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ВСУ осуществили серию умышленных провокаций в период переговоров в Абу-Даби, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В субботу поликлиника Каховской центральной районной больницы в Херсонской области подверглась артиллерийскому удару со стороны украинских войск. Жертв удалось избежать.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Омбудсмен прокомментировал убийство трех сотрудников больницы в Алешках
Вчера, 16:28
"Это еще одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Зеленского слова очень сильно отличаются от дел!" — написал Мирошник.
Ранее в субботу дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области. В результате погибли три медика. Машина направлялась к тяжелобольному, удар произошел на въезде в Голую Пристань.
Кроме того, позднее украинские войска атаковали поликлинику в Каховке. Повреждения получили окна на втором и третьем этажах, обошлось без пострадавших.
Украинские войска ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
