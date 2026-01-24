МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ВСУ осуществили серию умышленных провокаций в период переговоров в Абу-Даби, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В субботу поликлиника Каховской центральной районной больницы в Херсонской области подверглась артиллерийскому удару со стороны украинских войск. Жертв удалось избежать.
«
"Это еще одна атака по медикам в Херсонской области. Очень похоже на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров. У Зеленского слова очень сильно отличаются от дел!" — написал Мирошник.
Ранее в субботу дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области. В результате погибли три медика. Машина направлялась к тяжелобольному, удар произошел на въезде в Голую Пристань.
Кроме того, позднее украинские войска атаковали поликлинику в Каховке. Повреждения получили окна на втором и третьем этажах, обошлось без пострадавших.
Украинские войска ежедневно обстреливают новые и приграничные регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18