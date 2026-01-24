Как сложилась судьба участниц группы "Мираж"

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. История группы "Мираж" — это сложная, многолетняя сага о тщеславии, юридических баталиях, личных драмах и вечной борьбе за право считаться "настоящим" голосом культовых хитов.

Для кого коллектив стал трамплином, а для кого — тяжким наследием, которое не отпускает до сих пор?

Наталия Гулькина — "лицо" группы без прав

Наталия Гулькина стала самым узнаваемым визуальным образом "Миража" конца 80-х. Вместе со Светланой Разиной они считаются первым официальным сценическим составом. На пике популярности Гулькина, обладавшая вполне самодостаточным вокалом, пела под фонограмму, записанную другими.

Осознав, что ей "недоплачивают", она покинула коллектив и попыталась построить сольную карьеру, в том числе с хитами "Миража". Это привело к судебным искам со стороны композитора Андрея Литягина и автора песен Валерия Соколова.

Гулькиной, правда, удалось ненадолго вырваться из тени группы, записав собственный хит, но устойчивой сольной карьеры не получилось. Впоследствии был короткий период возрождения "Миража", но, увы — все безуспешно.

Сегодня Гулькина, четырежды бывшая замужем и воспитавшая двоих детей, не имеет права исполнять старые хиты. Она посвящает себя семье.

Светлана Разина — соавтор и светская львица

Светлана Разина, стоявшая у истоков группы, всегда оставалась в тени ярких солисток, хотя и была соавтором нескольких ключевых песен. Именно она пригласила в коллектив Наталию Гулькину вместе с ней же покинула "Мираж" в 1988 году. Ее уходы и возвращения были столь незаметны, что поклонники до сих пор не могут восстановить точную хронологию.

Сейчас 58-летняя Разина, по сообщениям СМИ, часто посещает светские мероприятия.

Маргарита Суханкина — ее голос знает вся страна

Парадоксальным образом центральной фигурой в этой истории стала та, кто изначально всеми силами пыталась избежать публичности. Маргарита Суханкина, выпускница консерватории, желавшая построить карьеру в Большом театре, в конце 1980-х записала вокальные партии для первых альбомов "Миража". Именно ее голос звучит в самых знаменитых хитах коллектива.

Однако, опасаясь за свою репутацию серьезной оперной певицы, она выдвинула условие: ее имя должно оставаться в тайне. На сцене под фонограмму Суханкиной выступали другие девушки. Но когда группа обрела оглушительную популярность, Суханкина не устояла. К тому моменту ее место в Большом театре было потеряно.

Она вышла из тени и начала борьбу за право ассоциироваться с наследием "Миража", что положило начало многолетним и крайне запутанным судебным тяжбам. Сейчас Суханкина продолжает выступать сольно.

Екатерина Болдышева — осталась с группой в трудные годы

Екатерина Болдышева — уникальный элемент этой истории. Она пришла в группу в 1990 году и, в отличие от предшественниц, не претендовала на статус "истинного" голоса или главной звезды.

Возможно, именно эта лояльность и сговорчивость позволили ей в итоге стать одной из немногих, кому Литягин официально разрешил выступать под брендом "Мираж".

Она была лицом группы на протяжении сложных для коллектива 1990-х годов, пережив трудный финансовый период. Позже певица обрела личное счастье с гитаристом группы Алексеем Горбашовым. Сейчас пара активно занимается благотворительностью, выступая в детских домах и хосписах.

Наталья Ветлицкая — уехала

Наталья Ветлицкая стала известна в 1988 году, получив место солистки в группе "Мираж". Однако ее пребывание в коллективе оказалось недолгим: она появилась лишь в одном клипе, исполнила три хита и съездила на несколько гастролей. Именно тогда певица осознала, что не хочет делить сцену с кем-либо — ее интересовала исключительно сольная карьера.

Пик популярности пришелся на начало 1990-х. Однако уже к началу 2000-х Ветлицкая стала выступать все реже, а в 2004 году и вовсе уехала из России. В 2019 году она планировала вернуться с концертами, но из-за пандемии выступления были перенесены, а затем отменены.

С началом СВО Ветлицкая резко поддержала скандальную публикацию Аллы Пугачевой о "рабах".

Сейчас Наталья Ветлицкая продолжает жить в Испании. Она практически не выходит на связь.

Ирина Салтыкова — бросила группу ради семьи

Певица Ирина Салтыкова получила известность благодаря краткому периоду работы в одном из первых составов группы "Мираж". В 1986 году она вышла замуж за музыканта Виктора Салтыкова, солиста набирающего популярность коллектива "Форум", который и познакомил ее с продюсером "Миража". Однако в группе Ирина продержалась всего полгода.

На рубеже 1980-х и 1990-х Салтыкова практически оставила музыкальную деятельность. Вернулась на сцену ей удалось уже после развода с Виктором Салтыковым: ее дебютный альбом "Серые глаза" стал настоящим хитом 1995 года.

После 2000-х она продолжала записывать песни. В последние годы певица старается не афишировать личную жизнь.

Татьяна Овсиенко — "Мираж" стал трамплином к сольной карьере

Татьяна Овсиенко стала солисткой группы "Мираж" во многом случайно, заменив ушедшую из коллектива Наталью Ветлицкую.

Довольно скоро она решила сосредоточиться на сольной карьере . Пик ее популярности пришелся на 1990-е годы, когда один за другим становились хитами ее песни: "Капитан", "Надо влюбиться", "Школьная пора", "Кольцо" и "Женское счастье".

В конце десятилетия певица отправилась в масштабное гастрольное турне по Германии, Израилю и США. После этого Овсиенко взяла продолжительную творческую паузу.