Как сложилась судьба участниц группы "Мираж"

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. История группы "Мираж" — это сложная, многолетняя сага о тщеславии, юридических баталиях, личных драмах и вечной борьбе за право считаться "настоящим" голосом культовых хитов.
Для кого коллектив стал трамплином, а для кого — тяжким наследием, которое не отпускает до сих пор?
Наталия Гулькина — "лицо" группы без прав
Наталия Гулькина стала самым узнаваемым визуальным образом "Миража" конца 80-х. Вместе со Светланой Разиной они считаются первым официальным сценическим составом. На пике популярности Гулькина, обладавшая вполне самодостаточным вокалом, пела под фонограмму, записанную другими.
Осознав, что ей "недоплачивают", она покинула коллектив и попыталась построить сольную карьеру, в том числе с хитами "Миража". Это привело к судебным искам со стороны композитора Андрея Литягина и автора песен Валерия Соколова.
Певица Наталья Гулькина
Гулькиной, правда, удалось ненадолго вырваться из тени группы, записав собственный хит, но устойчивой сольной карьеры не получилось. Впоследствии был короткий период возрождения "Миража", но, увы — все безуспешно.
Сегодня Гулькина, четырежды бывшая замужем и воспитавшая двоих детей, не имеет права исполнять старые хиты. Она посвящает себя семье.
Светлана Разина — соавтор и светская львица
Светлана Разина, стоявшая у истоков группы, всегда оставалась в тени ярких солисток, хотя и была соавтором нескольких ключевых песен. Именно она пригласила в коллектив Наталию Гулькину вместе с ней же покинула "Мираж" в 1988 году. Ее уходы и возвращения были столь незаметны, что поклонники до сих пор не могут восстановить точную хронологию.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСветлана Разина на премьере фильма "Наша Russia. Яйца судьбы"
Светлана Разина на премьере фильма "Наша Russia. Яйца судьбы"
Сейчас 58-летняя Разина, по сообщениям СМИ, часто посещает светские мероприятия.
Маргарита Суханкина — ее голос знает вся страна
Парадоксальным образом центральной фигурой в этой истории стала та, кто изначально всеми силами пыталась избежать публичности. Маргарита Суханкина, выпускница консерватории, желавшая построить карьеру в Большом театре, в конце 1980-х записала вокальные партии для первых альбомов "Миража". Именно ее голос звучит в самых знаменитых хитах коллектива.
Однако, опасаясь за свою репутацию серьезной оперной певицы, она выдвинула условие: ее имя должно оставаться в тайне. На сцене под фонограмму Суханкиной выступали другие девушки. Но когда группа обрела оглушительную популярность, Суханкина не устояла. К тому моменту ее место в Большом театре было потеряно.
Певица Маргарита Суханкина
Она вышла из тени и начала борьбу за право ассоциироваться с наследием "Миража", что положило начало многолетним и крайне запутанным судебным тяжбам. Сейчас Суханкина продолжает выступать сольно.
Екатерина Болдышева — осталась с группой в трудные годы
Екатерина Болдышева — уникальный элемент этой истории. Она пришла в группу в 1990 году и, в отличие от предшественниц, не претендовала на статус "истинного" голоса или главной звезды.
Возможно, именно эта лояльность и сговорчивость позволили ей в итоге стать одной из немногих, кому Литягин официально разрешил выступать под брендом "Мираж".
Она была лицом группы на протяжении сложных для коллектива 1990-х годов, пережив трудный финансовый период. Позже певица обрела личное счастье с гитаристом группы Алексеем Горбашовым. Сейчас пара активно занимается благотворительностью, выступая в детских домах и хосписах.
Наталья Ветлицкая — уехала
Наталья Ветлицкая стала известна в 1988 году, получив место солистки в группе "Мираж". Однако ее пребывание в коллективе оказалось недолгим: она появилась лишь в одном клипе, исполнила три хита и съездила на несколько гастролей. Именно тогда певица осознала, что не хочет делить сцену с кем-либо — ее интересовала исключительно сольная карьера.
Пик популярности пришелся на начало 1990-х. Однако уже к началу 2000-х Ветлицкая стала выступать все реже, а в 2004 году и вовсе уехала из России. В 2019 году она планировала вернуться с концертами, но из-за пандемии выступления были перенесены, а затем отменены.
Певица Наталья Ветлицкая
С началом СВО Ветлицкая резко поддержала скандальную публикацию Аллы Пугачевой о "рабах".
Сейчас Наталья Ветлицкая продолжает жить в Испании. Она практически не выходит на связь.
Ирина Салтыкова — бросила группу ради семьи
Певица Ирина Салтыкова получила известность благодаря краткому периоду работы в одном из первых составов группы "Мираж". В 1986 году она вышла замуж за музыканта Виктора Салтыкова, солиста набирающего популярность коллектива "Форум", который и познакомил ее с продюсером "Миража". Однако в группе Ирина продержалась всего полгода.
На рубеже 1980-х и 1990-х Салтыкова практически оставила музыкальную деятельность. Вернулась на сцену ей удалось уже после развода с Виктором Салтыковым: ее дебютный альбом "Серые глаза" стал настоящим хитом 1995 года.
Певица Ирина Салтыкова
После 2000-х она продолжала записывать песни. В последние годы певица старается не афишировать личную жизнь.
Татьяна Овсиенко — "Мираж" стал трамплином к сольной карьере
Татьяна Овсиенко стала солисткой группы "Мираж" во многом случайно, заменив ушедшую из коллектива Наталью Ветлицкую.
Довольно скоро она решила сосредоточиться на сольной карьере. Пик ее популярности пришелся на 1990-е годы, когда один за другим становились хитами ее песни: "Капитан", "Надо влюбиться", "Школьная пора", "Кольцо" и "Женское счастье".
Татьяна Овсиенко
В конце десятилетия певица отправилась в масштабное гастрольное турне по Германии, Израилю и США. После этого Овсиенко взяла продолжительную творческую паузу.
Сейчас она продолжает иногда выступать, но делает это нечасто.