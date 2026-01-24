Семиков выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Коми

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лыжник Илья Семиков выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем в рамках седьмого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми).

В воскресенье на этапе пройдут соревнования в командном спринте.