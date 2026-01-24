Рейтинг@Mail.ru
Семиков выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Коми
Лыжные гонки
 
14:26 24.01.2026
Семиков выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Коми
Лыжник Илья Семиков выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем в рамках седьмого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в селе Выльгорт
спорт, россия, республика коми, илья семиков, илья порошкин, сергей ардашев, алексей червоткин
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Республика Коми, Илья Семиков, Илья Порошкин, Сергей Ардашев, Алексей Червоткин
Российский лыжник Илья Семиков
Российский лыжник Илья Семиков - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Российский лыжник Илья Семиков. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лыжник Илья Семиков выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем в рамках седьмого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми).
Победитель преодолел дистанцию 15 км за 39 минут 55,4 секунды. Второе место занял Илья Порошкин (отставание - 5,9 секунды), тройку лидеров замкнул Алексей Червоткин (+42,6). Сергей Ардашев (+45,4) - четвертый, Александр Большунов (+55,2) - пятый.
В воскресенье на этапе пройдут соревнования в командном спринте.
Лыжные гонки
 
