Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:07 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/liksutov-2069869081.html
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей - РИА Новости, 24.01.2026
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей
Компании из ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили свыше 3,2 миллиарда рублей с помощью таможенных льгот, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T13:07:00+03:00
2026-01-24T13:07:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
поддержка бизнеса
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069868401_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_977ea0a84380a4fad6fb142c02dd0add.jpg
https://ria.ru/20260123/liksutov-2069695124.html
https://ria.ru/20260123/garbuzov-2069785578.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069868401_240:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8f83b2bad43c71c6cc71d899b3a03e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим ликсутов , поддержка бизнеса , москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса , Москва
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей

Ликсутов: резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили свыше 3,2 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба ДИПП Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей
 Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Компании из ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили свыше 3,2 миллиарда рублей с помощью таможенных льгот, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город оказывает существенную поддержку высокотехнологичным предприятиям, которая позволяет эффективно развивать производства. Благодаря таможенным льготам за девять месяцев 2025 года резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" сэкономили свыше 3,2 миллиарда рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ликсутов: число рабочих мест в столичной ОЭЗ выросло в 10 раз с 2016 года
23 января, 09:10
Так, за все время работы резиденты сохранили более 5,4 миллиарда рублей при помощи таможенных преференций. Отмечается, что такой режим существенно уменьшает финансовую нагрузку как при реализации новых производств, так и при обновлении уже работающих предприятий.
В результате компании могут наращивать производство продукции, которая является критически важной для нужд столицы и всей страны, подчеркнули в пресс-службе.
Предприятия, имеющие статус резидента особой экономической зоны, могут на десять лет освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также для них действует пониженная налоговая ставка на прибыль – она составляет 2% вместо 25%.
Ранее Ликсутов рассказал, что число рабочих мест в предприятиях особой экономической зоны "Технополис Москва" выросло с сентября 2016 года в десять раз.
Выпуск мясной продукции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Гарбузов: компании Москвы нарастили выпуск мясной продукции на 9,9%
23 января, 11:07
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовПоддержка бизнесаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала