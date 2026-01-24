Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили более 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Компании из ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили свыше 3,2 миллиарда рублей с помощью таможенных льгот, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город оказывает существенную поддержку высокотехнологичным предприятиям, которая позволяет эффективно развивать производства. Благодаря таможенным льготам за девять месяцев 2025 года резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" сэкономили свыше 3,2 миллиарда рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, за все время работы резиденты сохранили более 5,4 миллиарда рублей при помощи таможенных преференций. Отмечается, что такой режим существенно уменьшает финансовую нагрузку как при реализации новых производств, так и при обновлении уже работающих предприятий.

В результате компании могут наращивать производство продукции, которая является критически важной для нужд столицы и всей страны, подчеркнули в пресс-службе.

Предприятия, имеющие статус резидента особой экономической зоны, могут на десять лет освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также для них действует пониженная налоговая ставка на прибыль – она составляет 2% вместо 25%.