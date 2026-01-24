У пациентов интерната в Кузбассе выявили внебольничную пневмонию

«

"В Прокопьевском психоневрологическом интернате у двух проживающих несколько дней назад повысилась температура тела, при обследовании была выявлена внебольничная пневмония. Они были сразу госпитализированы в инфекционное отделение Прокопьевской больницы. Согласно требованиям Роспотребнадзора, 128 человек, проживающих в корпусе, были обследованы на носительство гриппа А, у 46 пробы оказались положительные, но без клинической симптоматики", – сообщает региональный минздрав.