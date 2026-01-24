Рейтинг@Mail.ru
У пациентов интерната в Кузбассе выявили внебольничную пневмонию
13:24 24.01.2026
У пациентов интерната в Кузбассе выявили внебольничную пневмонию
Внебольничная пневмония выявилась у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих,... РИА Новости, 24.01.2026
В Прокопьевске у пациентов ПНИ выявили внебольничную пневмонию и грипп

КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Внебольничная пневмония выявилась у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих, сообщает региональный Минздрав.
Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщало, что проводится доследственная проверка по факту массового заболевания пациентов в данном медучреждении. Прокуратура области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства.
«
"В Прокопьевском психоневрологическом интернате у двух проживающих несколько дней назад повысилась температура тела, при обследовании была выявлена внебольничная пневмония. Они были сразу госпитализированы в инфекционное отделение Прокопьевской больницы. Согласно требованиям Роспотребнадзора, 128 человек, проживающих в корпусе, были обследованы на носительство гриппа А, у 46 пробы оказались положительные, но без клинической симптоматики", – сообщает региональный минздрав.
Отмечается, что данные проживающие дома-интерната были госпитализированы в инфекционную больницу Новокузнецка и инфекционное отделение Прокопьевской городской больницы, где в настоящее время проходят обследование и получают весь необходимый объем медицинской помощи.
Роспотребнадзор и Минздрав Кузбасса взяли на контроль Прокопьевский дом-интернат, в учреждении проводятся все необходимые санитарно- эпидемиологические мероприятия.
