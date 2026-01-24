https://ria.ru/20260124/krasnoyarsk-2070029813.html
Причастной к похищению подростка в Красноярске изберут меру пресечения
2026-01-24T08:44:00+03:00
2026-01-24T08:44:00+03:00
2026-01-24T09:10:00+03:00
происшествия
сургут
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
сургут
красноярск
россия
Происшествия, Сургут, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Меру пресечения девушке из Сургута, участвовавшей в афере с похищением подростка в Красноярске, изберут в воскресенье, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Центральный районный суд будет избирать меру пресечения в воскресенье, начало в 14.00 (10.00 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой девушкой, которая приехала из Сургута, в арендованной мошенниками квартире. Девушка задержана по подозрению в мошенничестве.