Причастной к похищению подростка в Красноярске изберут меру пресечения

КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Меру пресечения девушке из Сургута, участвовавшей в афере с похищением подростка в Красноярске, изберут в воскресенье, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой девушкой, которая приехала из Сургута, в арендованной мошенниками квартире. Девушка задержана по подозрению в мошенничестве.