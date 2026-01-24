Рейтинг@Mail.ru
Очевидица Холокоста призвала благодарить тех, кто спасал детей - РИА Новости, 24.01.2026
05:58 24.01.2026
Очевидица Холокоста призвала благодарить тех, кто спасал детей
Очевидица Холокоста призвала благодарить тех, кто спасал детей
Поколение детей Второй мировой войны должно благодарить тех, кто помог им спастись от холокоста или пережить его, заявила РИА Новости жительница Флориды Елена... РИА Новости, 24.01.2026
Очевидица Холокоста призвала благодарить тех, кто спасал детей

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Поколение детей Второй мировой войны должно благодарить тех, кто помог им спастись от холокоста или пережить его, заявила РИА Новости жительница Флориды Елена Беркун, в младенчестве чудом избежавшая гибели от рук фашистских захватчиков.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
"Нам важно помнить о Холокосте и благодарить наших родителей, бабушек и дедушек. Это они прошли через трагедию и помогли нам выжить, и мы должны чествовать их", - сказала Беркун.
Елена Абрамовна родилась 9 июня 1941 года в Виннице, а 23 июня, на следующий день после начала Великой Отечественной войны, мама и бабушка чудом сумели вывезти ее на поезде из города.
По рассказам старших Беркун знает, что вокзал был переполнен, в поезд пускали только по специальным талонам, и маме удалось получить такой документ. В вагоне народу было столько, что люди стояли, и женщине с ребенком лишь изредка предлагали посидеть. Воду беженцы набирали в кружку во время дождя, и это было единственным питанием у людей, которые были вынуждены покинуть родной город с пустыми руками.
"В конце концов я заболела. Оставлять в вагоне больного ребенка было невозможно, и мама с бабушкой стояли у окон и пытались запомнить место, куда выбросят меня, когда я буду умирать, чтобы потом вернуться и похоронить мое тело. Но я выжила, мы доехали до Москвы, где нас с мамой положили в больницу", - поделилась Беркун.
Увы, не всем родным собеседницы агентства удалось спастись. Ее дедушка со второй семьей остался в Виннице, поскольку верил, что немцы – прогрессивный народ, и они не сделают ничего плохого. Вскоре его, жену и троих детей расстреляли.
"Я помню, как в 1946 году мой папа вернулся из армии, и к нам пришла девушка, которая тогда выжила. Она вовремя упала, и ее не убили, а ночью она выбралась из могилы. Эта девушка рассказала нам, как погибла семья моего дедушки", - поведала Беркун.
Понятие Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого слова holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение с помощью огня". В современной научной литературе и публицистике этот термин обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев в 1933-1945 годах. В основе холокоста – расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми "неполноценными" расами, представление о "мировом еврействе" как главном враге германской нации.
Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш сообщил РИА Новости 19 января, что польские власти не пригласили российских дипломатов на официальное празднование 81-й годовщины освобождения Освенцима.
