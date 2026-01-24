Очевидица Холокоста призвала благодарить тех, кто спасал детей

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Поколение детей Второй мировой войны должно благодарить тех, кто помог им спастись от холокоста или пережить его, заявила РИА Новости жительница Флориды Елена Беркун, в младенчестве чудом избежавшая гибели от рук фашистских захватчиков.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН . В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.

"Нам важно помнить о Холокосте и благодарить наших родителей, бабушек и дедушек. Это они прошли через трагедию и помогли нам выжить, и мы должны чествовать их", - сказала Беркун.

Елена Абрамовна родилась 9 июня 1941 года в Виннице , а 23 июня, на следующий день после начала Великой Отечественной войны, мама и бабушка чудом сумели вывезти ее на поезде из города.

По рассказам старших Беркун знает, что вокзал был переполнен, в поезд пускали только по специальным талонам, и маме удалось получить такой документ. В вагоне народу было столько, что люди стояли, и женщине с ребенком лишь изредка предлагали посидеть. Воду беженцы набирали в кружку во время дождя, и это было единственным питанием у людей, которые были вынуждены покинуть родной город с пустыми руками.

"В конце концов я заболела. Оставлять в вагоне больного ребенка было невозможно, и мама с бабушкой стояли у окон и пытались запомнить место, куда выбросят меня, когда я буду умирать, чтобы потом вернуться и похоронить мое тело. Но я выжила, мы доехали до Москвы , где нас с мамой положили в больницу", - поделилась Беркун.

Увы, не всем родным собеседницы агентства удалось спастись. Ее дедушка со второй семьей остался в Виннице, поскольку верил, что немцы – прогрессивный народ, и они не сделают ничего плохого. Вскоре его, жену и троих детей расстреляли.

"Я помню, как в 1946 году мой папа вернулся из армии, и к нам пришла девушка, которая тогда выжила. Она вовремя упала, и ее не убили, а ночью она выбралась из могилы. Эта девушка рассказала нам, как погибла семья моего дедушки", - поведала Беркун.

Понятие Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого слова holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение с помощью огня". В современной научной литературе и публицистике этот термин обозначает политику нацистской Германии , ее союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев в 1933-1945 годах. В основе холокоста – расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми "неполноценными" расами, представление о "мировом еврействе" как главном враге германской нации.