МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России. Своим мнением он поделился в соцсети X.
На этой неделе она написала, что ЕС выделил первые десять миллионов евро на "Специальный трибунал для судебного преследования российских лидеров за их роль в конфликте на Украине".
На этой неделе она написала, что ЕС выделил первые десять миллионов евро на "Специальный трибунал для судебного преследования российских лидеров за их роль в конфликте на Украине".
"Кая Каллас, двойные стандарты в области международного права поистине отвратительны. Похоже, у ЕС есть деньги, которые можно тратить на бесполезные проекты, но нет денег на улучшение качества жизни граждан ЕС! <…> это не приносит пользы украинскому народу, а продлевает его страдания", — говорится в публикации.
Мема добавил, что, если бы Каллас действительно заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец этому конфликту, а не подливать масла в огонь.
Она говорит украинцам, что они могут выиграть эту войну, отправив многих на бойню из-за желания воевать против России, отметил политик. Он призвал ее заключить мир или покинуть свой пост.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Мема добавил, что, если бы Каллас действительно заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец этому конфликту, а не подливать масла в огонь.
Она говорит украинцам, что они могут выиграть эту войну, отправив многих на бойню из-за желания воевать против России, отметил политик. Он призвал ее заключить мир или покинуть свой пост.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55