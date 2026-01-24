"Кая Каллас, двойные стандарты в области международного права поистине отвратительны. Похоже, у ЕС есть деньги, которые можно тратить на бесполезные проекты, но нет денег на улучшение качества жизни граждан ЕС! <…> это не приносит пользы украинскому народу, а продлевает его страдания", — говорится в публикации.



Мема добавил, что, если бы Каллас действительно заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец этому конфликту, а не подливать масла в огонь.



Она говорит украинцам, что они могут выиграть эту войну, отправив многих на бойню из-за желания воевать против России, отметил политик. Он призвал ее заключить мир или покинуть свой пост.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.