Новый выпад Каллас в адрес Путина поразил Запад
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 24.01.2026 (обновлено: 15:01 24.01.2026)
Новый выпад Каллас в адрес Путина поразил Запад
Новый выпад Каллас в адрес Путина поразил Запад

Финский политик Мема раскритиковал выпад Каллас в адрес Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России. Своим мнением он поделился в соцсети X.

На этой неделе она написала, что ЕС выделил первые десять миллионов евро на "Специальный трибунал для судебного преследования российских лидеров за их роль в конфликте на Украине".
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 09:23
"Кая Каллас, двойные стандарты в области международного права поистине отвратительны. Похоже, у ЕС есть деньги, которые можно тратить на бесполезные проекты, но нет денег на улучшение качества жизни граждан ЕС! <…> это не приносит пользы украинскому народу, а продлевает его страдания", — говорится в публикации.

Мема добавил, что, если бы Каллас действительно заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец этому конфликту, а не подливать масла в огонь.

Она говорит украинцам, что они могут выиграть эту войну, отправив многих на бойню из-за желания воевать против России, отметил политик. Он призвал ее заключить мир или покинуть свой пост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевКайя КалласУкраинаЕвросоюз
 
 
