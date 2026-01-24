https://ria.ru/20260124/kadyrov-2070097717.html
Кадыров рассказал об успехах разведки в ДНР
Разведка 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ пресекла в Константиновке активность боевиков ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:58:00+03:00
