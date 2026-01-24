Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об успехах разведки в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 24.01.2026
Кадыров рассказал об успехах разведки в ДНР
Кадыров рассказал об успехах разведки в ДНР - РИА Новости, 24.01.2026
Кадыров рассказал об успехах разведки в ДНР
Разведка 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ пресекла в Константиновке активность боевиков ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 24.01.2026
Кадыров рассказал об успехах разведки в ДНР

Кадыров: в ДНР подразделение "Север-Ахмат" пресекла активность военных ВСУ

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 янв — РИА Новости. Разведка 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ пресекла в Константиновке активность боевиков ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Населённый пункт Константиновка, ДНР. В работе 78-й мотострелковый полк "Север-Ахмат" МО РФ. Разведка подразделения зафиксировала активность боевиков ВСУ на одном из участков. После подтверждения целей их участь была решена... В результате мощных, точечных и слаженных попаданий враг понес безвозвратные потери". — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что главное для российских бойцов — выявить передвижение врага, после этого ВСУ не поможет "ни броня натовской техники, ни различные укрытия, ни маскхалаты".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Кадыров сообщил о потерях ВСУ в Константиновке
20 января, 19:49
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
