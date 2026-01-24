Грузия нарастила экспорт яблок в Россию до исторического максимума

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Грузия нарастила экспорт яблок в Россию до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных таможни соседней страны.

Так, в 2025 году стоимость поставок на отечественный рынок составила 12,9 миллиона долларов против 5,6 миллиона годом ранее. Это максимальный показатель продаж в современной истории.

Помимо яблок, в Россию поставляли персики, при этом на них спрос вырос не так значительно — на 7,6 процента, до 28,3 миллиона долларов.