Грузия нарастила экспорт яблок в Россию до исторического максимума
16:09 24.01.2026 (обновлено: 17:20 24.01.2026)
Грузия нарастила экспорт яблок в Россию до исторического максимума
Грузия нарастила экспорт яблок в Россию до исторического максимума
экономика, грузия, россия, яблоки, в мире
Экономика, Грузия, Россия, яблоки, В мире
Грузия нарастила экспорт яблок в Россию до исторического максимума

Яблоки. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Грузия нарастила экспорт яблок в Россию до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных таможни соседней страны.
Так, в 2025 году стоимость поставок на отечественный рынок составила 12,9 миллиона долларов против 5,6 миллиона годом ранее. Это максимальный показатель продаж в современной истории.
Помимо яблок, в Россию поставляли персики, при этом на них спрос вырос не так значительно — на 7,6 процента, до 28,3 миллиона долларов.
Одновременно импорт сливы из Грузии увеличился на 16 процентов, составив 6,34 миллиона долларов.
Экономика Грузия Россия яблоки В мире
 
 
