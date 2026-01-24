Орбан назвал Гренландию куском льда, который Трамп может добавить в виски

БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку назвал Гренландию куском льда, который президент США Дональд Трамп может положить в свой виски, и выразил мнение, что Трамп "дал пинка" и спас НАТО, который исчерпал себя.

Трамп в ходе выступления на форуме в Давосе назвал Гренландию (Greenland) "куском льда" (piece of ice). Впоследствии он применял название Исландия (Iceland) в своей речи, говоря, как могло показаться, о Гренландии. Например, он заявил: "я помогаю НАТО. И до последних нескольких дней, пока я не рассказал им об Исландии, они любили меня". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп не путал Гренландию с Исландией.

"Возможно, что он всю Исландию, простите, Гренландию, как большой кусок льда, хотел положить в свой виски. Это возможно. Может, он и не может положить, но этот кусок льда теперь его, и теперь там происходит то - конечно, это всё происходит в рамках НАТО - что с военной точки зрения важно для США, в этом можно быть уверенным", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре. Трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, НАТО "исчерпал себя и уже давно не работал", но с приходом Трампа обязательства по расходам на оборону для стран-членов были увеличены до более 3%, поэтому можно говорить, что Трамп "спас НАТО", поскольку он не тратит время, а действует.

"Могу лишь сказать, что пока на Западе саркастически отзываются об американском президенте, правда в том, что все международные институты, которыми последние 30 лет руководили воспитанные европейские академики, окончательно заглохли. Они не приносили никаких результатов. Один человек дал всему этому пинка, и теперь есть результаты", - отметил Орбан.