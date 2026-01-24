Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал Гренландию куском льда, который Трамп может добавить в виски - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/grenlandiya-2070085973.html
Орбан назвал Гренландию куском льда, который Трамп может добавить в виски
Орбан назвал Гренландию куском льда, который Трамп может добавить в виски - РИА Новости, 24.01.2026
Орбан назвал Гренландию куском льда, который Трамп может добавить в виски
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку назвал Гренландию куском льда, который президент США Дональд Трамп может положить в свой виски, и выразил мнение,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:18:00+03:00
2026-01-24T17:18:00+03:00
в мире
гренландия
дональд трамп
нато
виктор орбан
сша
исландия
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_2bd45936f94b4c8062f6c8c3f1398a99.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260124/pingvin-2070058420.html
гренландия
сша
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дональд трамп, нато, виктор орбан, сша, исландия, каролин левитт
В мире, Гренландия, Дональд Трамп, НАТО, Виктор Орбан, США, Исландия, Каролин Левитт
Орбан назвал Гренландию куском льда, который Трамп может добавить в виски

Орбан назвал Гренландию куском льда, который Трамп может добавить в свой виски

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку назвал Гренландию куском льда, который президент США Дональд Трамп может положить в свой виски, и выразил мнение, что Трамп "дал пинка" и спас НАТО, который исчерпал себя.
Трамп в ходе выступления на форуме в Давосе назвал Гренландию (Greenland) "куском льда" (piece of ice). Впоследствии он применял название Исландия (Iceland) в своей речи, говоря, как могло показаться, о Гренландии. Например, он заявил: "я помогаю НАТО. И до последних нескольких дней, пока я не рассказал им об Исландии, они любили меня". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп не путал Гренландию с Исландией.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
"Возможно, что он всю Исландию, простите, Гренландию, как большой кусок льда, хотел положить в свой виски. Это возможно. Может, он и не может положить, но этот кусок льда теперь его, и теперь там происходит то - конечно, это всё происходит в рамках НАТО - что с военной точки зрения важно для США, в этом можно быть уверенным", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, НАТО "исчерпал себя и уже давно не работал", но с приходом Трампа обязательства по расходам на оборону для стран-членов были увеличены до более 3%, поэтому можно говорить, что Трамп "спас НАТО", поскольку он не тратит время, а действует.
"Могу лишь сказать, что пока на Западе саркастически отзываются об американском президенте, правда в том, что все международные институты, которыми последние 30 лет руководили воспитанные европейские академики, окончательно заглохли. Они не приносили никаких результатов. Один человек дал всему этому пинка, и теперь есть результаты", - отметил Орбан.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии
Вчера, 12:59
 
В миреГренландияДональд ТрампНАТОВиктор ОрбанСШАИсландияКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала