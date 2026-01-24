Рейтинг@Mail.ru
Экс-вице-губернатор Аляски назвал Гренландию важным местом
13:53 24.01.2026
Экс-вице-губернатор Аляски назвал Гренландию важным местом
Экс-вице-губернатор Аляски назвал Гренландию важным местом
Гренландия всегда будет оставаться важным и стратегическим местом в мире, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, гренландия, сша, аляска, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Аляска, Дональд Трамп, НАТО
Экс-вице-губернатор Аляски назвал Гренландию важным местом

Экс-вице-губернатор Аляски Леман: Гренландия всегда будет важным местом в мире

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Остров Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Гренландия всегда будет оставаться важным и стратегическим местом в мире, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.
"Гренландия всегда будет стратегическим и важным местом для всего мира. И она будет оставаться таковым вне зависимости от того, кто владеет ею", - сказал Леман.
Бывший вице-губернатор подчеркнул, что США должны сохранять хорошие отношения и с Гренландией, и с Данией.
"Дания является нашим союзником по НАТО. Мы ценим отношения с ней и с другими партнерами в Европе, которые входят в альянс. Я думаю, нам важно и впредь поддерживать эти крепкие отношения", - добавил он.
Леман был вице-губернатором Аляски с 2002 по 2006 годы.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияСШААляскаДональд ТрампНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
