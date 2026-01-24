https://ria.ru/20260124/grenlandiya-2070063889.html
Экс-вице-губернатор Аляски назвал Гренландию важным местом
Гренландия всегда будет оставаться важным и стратегическим местом в мире, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман. РИА Новости, 24.01.2026
