Экс-вице-губернатор Аляски рассказал о важности Гренландии для США

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Контроль над Гренландией важен для США, однако Вашингтону необходимо учитывать текущую ситуацию в мире, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.
"Это может быть хорошо для США с точки зрения бизнеса, стратегического расположения и, возможно, природных ресурсов. Однако необходимо учитывать все, что касается международных отношений", - сказал Леман.
Эксперт призвал учитывать мнение жителей Гренландии. Он также не исключил того, что подобные изменения могут не понравиться местному населению.
В то же время, Леман выразил уверенность в том, что у США есть более простые способы поддерживать безопасность в Арктике.
"У нас сложились хорошие отношения с Данией и Гренландией, на острове находятся наши военные, и я предполагаю, это продолжится", - добавил он.
Леман был вице-губернатором Аляски с 2002 по 2006 годы.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
