Рейтинг@Mail.ru
США попросили Италию присоединиться к силам стабилизации в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
11:50 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/gaza-2070050300.html
США попросили Италию присоединиться к силам стабилизации в Газе, пишут СМИ
США попросили Италию присоединиться к силам стабилизации в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
США попросили Италию присоединиться к силам стабилизации в Газе, пишут СМИ
США попросили Италию присоединиться к международным силам стабилизации в Газе в роли сооснователя, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:50:00+03:00
2026-01-24T11:50:00+03:00
италия
сша
в мире
израиль
дональд трамп
джорджа мелони
обострение палестино-израильского конфликта
мид италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729979972_0:210:3210:2016_1920x0_80_0_0_9bec89acad470da6c3d029bf5880219a.jpg
италия, сша, в мире, израиль, дональд трамп, джорджа мелони, обострение палестино-израильского конфликта, мид италии
Италия, США, В мире, Израиль, Дональд Трамп, Джорджа Мелони, Обострение палестино-израильского конфликта, МИД Италии
США попросили Италию присоединиться к силам стабилизации в Газе, пишут СМИ

Bloomberg: США попросили Италию быть сооснователем сил стабилизации в Газе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Италии. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США попросили Италию присоединиться к международным силам стабилизации в Газе в роли сооснователя, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Премьер Италии Джорджия Мелони ранее сообщала, что не подпишет документ о присоединении к "Совету мира" по Газе из-за его противоречия конституции страны.
"США обратились к Италии с просьбой присоединиться к международным силам по стабилизации в секторе Газа в качестве одного из основателей... На этой неделе дипломаты направили предложение в офис премьер-министра Джорджии Мелони и в МИД Италии", - говорится в публикации.
По данным источников, в рамках предложения Италия не будет предоставлять войска международным силам, однако возьмет обещание обучить будущую полицию Газы, а основной вклад Италии будет обусловлен ее политическим влиянием на арабские государства, Израиль и Палестину.
Теперь, указывают источники, решение о присоединении к инициативе зависит от Мелони, однако ее канцелярия отказалась от комментариев.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств.
ИталияСШАВ миреИзраильДональд ТрампДжорджа МелониОбострение палестино-израильского конфликтаМИД Италии
 
 
