США попросили Италию присоединиться к силам стабилизации в Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США попросили Италию присоединиться к международным силам стабилизации в Газе в роли сооснователя, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Премьер Италии Джорджия Мелони ранее сообщала, что не подпишет документ о присоединении к "Совету мира" по Газе из-за его противоречия конституции страны.
"США обратились к Италии с просьбой присоединиться к международным силам по стабилизации в секторе Газа в качестве одного из основателей... На этой неделе дипломаты направили предложение в офис премьер-министра Джорджии Мелони и в МИД Италии", - говорится в публикации.
Теперь, указывают источники, решение о присоединении к инициативе зависит от Мелони, однако ее канцелярия отказалась от комментариев.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств.
