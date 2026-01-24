В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. С большой долей вероятности Владимир Зеленский не согласится на уступки по территориям, заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти в комментарии Sky News.



"Нет никаких признаков того, что Зеленский может или пойдет на такую масштабную уступку русским, даже если американцы будут настаивать на этом. Вот в чем проблема", — говорится в публикации.