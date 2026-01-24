Рейтинг@Mail.ru
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 24.01.2026 (обновлено: 21:11 24.01.2026)
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
С большой долей вероятности Владимир Зеленский не согласится на уступки по территориям, заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти в комментарии РИА Новости, 24.01.2026
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби

Галеотти: нет признаков, что Зеленский пойдет на уступки по территориям

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. С большой долей вероятности Владимир Зеленский не согласится на уступки по территориям, заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти в комментарии Sky News.

"Нет никаких признаков того, что Зеленский может или пойдет на такую масштабную уступку русским, даже если американцы будут настаивать на этом. Вот в чем проблема", — говорится в публикации.
Он добавил, что последние детали урегулирования конфликта очень сложно согласовать.

Трехсторонняя встреча рабочих групп состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
