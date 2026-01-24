Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" сыграл с "Ростовом" вничью на сборах в ОАЭ
17:28 24.01.2026
"Локомотив" сыграл с "Ростовом" вничью на сборах в ОАЭ
"Локомотив" сыграл с "Ростовом" вничью на сборах в ОАЭ
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
"Локомотив" сыграл с "Ростовом" вничью на сборах в ОАЭ

"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби

Игрок Локомотива Николай Комличенко
Игрок "Локомотива" Николай Комличенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол "Ростова" в исполнении Германа Игнатова железнодорожники ответили точным ударом Николая Комличенко в ворота его бывшего клуба.
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Локомотив" (37 очков) идет на третьей позиции.
ЦСКА с Бариновым обыграл "Акрон" в товарищеском матче
Футбол Абу-Даби ОАЭ Герман Игнатов Николай Комличенко Локомотив (Москва) Ростов РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
