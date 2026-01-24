https://ria.ru/20260124/futbol-2070087250.html
"Локомотив" сыграл с "Ростовом" вничью на сборах в ОАЭ
"Локомотив" сыграл с "Ростовом" вничью на сборах в ОАЭ
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ). РИА Новости Спорт, 24.01.2026
абу-даби
оаэ
2026
