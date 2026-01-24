Джокович сравнялся с Федерером по числу победных матчей на Australian Open

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

В третьем сете Джокович от досады ударил по вышедшему из игры мячу и едва не попал в бол-боя. В 2020 году серб в аналогичной ситуации получил дисквалификацию на Открытом чемпионате США, попав мячом в линейного судью.