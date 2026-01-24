Рейтинг@Mail.ru
Джокович сравнялся с Федерером по числу победных матчей на Australian Open
Теннис
 
14:06 24.01.2026 (обновлено: 14:29 24.01.2026)
Джокович сравнялся с Федерером по числу победных матчей на Australian Open
Джокович сравнялся с Федерером по числу победных матчей на Australian Open - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Джокович сравнялся с Федерером по числу победных матчей на Australian Open
Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
теннис
спорт
новак джокович
роджер федерер
ботик ван де зандсхюлп
australian open
спорт, новак джокович, роджер федерер, ботик ван де зандсхюлп, australian open
Теннис, Спорт, Новак Джокович, Роджер Федерер, Ботик ван де Зандсхюлп, Australian Open
Джокович сравнялся с Федерером по числу победных матчей на Australian Open

Джокович вышел в четвертый раунд Australian Open и повторил рекорд Федерера

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече третьего раунда Джокович (4-й номер посева) нанес поражение Ботику ван де Зандсхюлпу из Нидерландов со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 11:15
Завершен
Ботик ван де Зандсхюлп
0 : 33:64:66:7
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем сете Джокович от досады ударил по вышедшему из игры мячу и едва не попал в бол-боя. В 2020 году серб в аналогичной ситуации получил дисквалификацию на Открытом чемпионате США, попав мячом в линейного судью.
Следующим соперником Джоковича будет победитель матча Якуб Меншик (Чехия, 16) - Итан Куинн (США).
Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по числу побед на Australian Open - по 102 матча (рекорд). На текущем турнире 38-летний серб не проиграл соперникам ни одного сета.
Джокович первым в истории выиграл 400 матчей в одиночном разряде на турнирах Большого шлема. Далее идут завершившие карьеру Федерер (369 побед) и испанец Рафаэль Надаль (314).
Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+
Теннис Спорт Новак Джокович Роджер Федерер Ботик ван де Зандсхюлп Australian Open
 
