Джокович сравнялся с Федерером по числу победных матчей на Australian Open

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече третьего раунда Джокович (4-й номер посева) нанес поражение Ботику ван де Зандсхюлпу из Нидерландов со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты.
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 11:15
Завершен
В третьем сете Джокович от досады ударил по вышедшему из игры мячу и едва не попал в бол-боя. В 2020 году серб в аналогичной ситуации получил дисквалификацию на Открытом чемпионате США, попав мячом в линейного судью.
Следующим соперником Джоковича будет победитель матча Якуб Меншик (Чехия, 16) - Итан Куинн (США).
Джокович сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по числу побед на Australian Open - по 102 матча (рекорд). На текущем турнире 38-летний серб не проиграл соперникам ни одного сета.
Джокович первым в истории выиграл 400 матчей в одиночном разряде на турнирах Большого шлема. Далее идут завершившие карьеру Федерер (369 побед) и испанец Рафаэль Надаль (314).