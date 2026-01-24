Рейтинг@Mail.ru
На автодорогах в Ростовской области развернули пункты обогрева
16:22 24.01.2026
На автодорогах в Ростовской области развернули пункты обогрева
На автодорогах в Ростовской области развернули пункты обогрева
МЧС России развернуло 12 пунктов обогрева на трассах в Ростовской области на фоне метели, гололёда и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.01.2026
общество, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На автодорогах в Ростовской области развернули пункты обогрева

МЧС России развернуло 12 пунктов обогрева на автодорогах в Ростовской области

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МЧС России развернуло 12 пунктов обогрева на трассах в Ростовской области на фоне метели, гололёда и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По данным синоптиков, метель, гололёд и налипание мокрого снега сохранятся в регионе до 26 января. В превентивных целях сотрудниками МЧС России развернуты 12 мобильных пунктов обогрева на федеральной автодороге М-4 "Дон", а также на трассах регионального значения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в пунктах обогрева водители могут подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.
Россиянам дали совет, как правильно одеваться в сильные морозы
Общество, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
