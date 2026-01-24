https://ria.ru/20260124/dorogi-2070078388.html
На автодорогах в Ростовской области развернули пункты обогрева
МЧС России развернуло 12 пунктов обогрева на трассах в Ростовской области на фоне метели, гололёда и налипания мокрого снега, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.01.2026
общество
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ростовская область
