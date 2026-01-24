На автодорогах в Ростовской области развернули пункты обогрева

«

"По данным синоптиков, метель, гололёд и налипание мокрого снега сохранятся в регионе до 26 января. В превентивных целях сотрудниками МЧС России развернуты 12 мобильных пунктов обогрева на федеральной автодороге М-4 "Дон", а также на трассах регионального значения", - говорится в сообщении.