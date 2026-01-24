Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники военкомата в Днепропетровске открыли огонь по автомобилю - РИА Новости, 24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 24.01.2026
Сотрудники военкомата в Днепропетровске открыли огонь по автомобилю
Сотрудники военкомата в Днепропетровске открыли огонь по автомобилю - РИА Новости, 24.01.2026
Сотрудники военкомата в Днепропетровске открыли огонь по автомобилю
Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине открыли огонь по автомобилю местного жителя во время попытки мобилизации, сообщило украинское издание... РИА Новости, 24.01.2026
Сотрудники военкомата в Днепропетровске открыли огонь по автомобилю

Сотрудники военкомата в Днепропетровске открыли огонь по машине местного жителя

Сотрудник военкомата
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине открыли огонь по автомобилю местного жителя во время попытки мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Днепропетровске сотрудники военкомата прострелили мужчине колеса машины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Черновцах сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ
7 января, 22:54
По данным украинских журналистов, перед этим мужчина якобы угрожал военным ножом в попытке избежать мобилизации. О травмах участников инцидента не сообщается.
Украинское издание публикует фото и видео попытки задержания мужчины. На кадрах не менее пяти мужчин в форме ВСУ окружают легковой автомобиль.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах
30 декабря 2025, 15:37
 
Специальная военная операция на Украине Украина Днепропетровск Дмитрий Лубинец Вооруженные силы Украины Страна.ua Верховная Рада Украины
 
 
