Сотрудники военкомата в Днепропетровске открыли огонь по автомобилю

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине открыли огонь по автомобилю местного жителя во время попытки мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".

По данным украинских журналистов, перед этим мужчина якобы угрожал военным ножом в попытке избежать мобилизации. О травмах участников инцидента не сообщается.