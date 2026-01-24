Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби делегации России и Украины сидели напротив друг друга
17:00 24.01.2026 (обновлено: 17:07 24.01.2026)
В Абу-Даби делегации России и Украины сидели напротив друг друга
Делегации России и Украины сидели друг напротив друга во время трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
АБУ-ДАБИ, 25 янв - РИА Новости. Делегации России и Украины сидели друг напротив друга во время трехсторонней встречи в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Участники встречи сидели за П-образным столом для переговоров, делегации России и Украины расположились друг напротив друга, место посередине заняли представители США.
В пятницу в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности и встреча руководителей двусторонней группы по экономическим делам - спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Уиткофф и Кушнер приняли участие в переговорах по Украине
Абу-ДабиРоссияУкраинаВ миреСШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
