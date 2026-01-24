Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Унион" в матче Бундеслиги
Футбол
 
22:38 24.01.2026 (обновлено: 05:29 25.01.2026)
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Унион" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Унион" в матче Бундеслиги
Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение берлинскому "Униону" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-24T22:38:00+03:00
2026-01-25T05:29:00+03:00
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Унион" в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Унион" в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение берлинскому "Униону" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла в столице Германии и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Эмре Джан (10-я минута, пенальти), Нико Шлоттербек (53) и Максимилиан Байер (84).
Бундеслига
24 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Унион
0 : 3
Боруссия Д
10‎’‎ • Эмре Джан (П)
53‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Юлиан Рюэрсон)
84‎’‎ • Максимилиан Байер
(Джоб Беллингем)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Занимающая второе место в турнирной таблице Бундеслиги "Боруссия" (42 очка) сохранила отставание от лидирующей "Баварии" в 8 очков. Команда продлила серию без поражений в чемпионате до 12 матчей. "Унион" (24) располагается на девятой строчке.
В 20-м туре "Унион" в гостях встретится с "Хоффенхаймом" 31 января, а "Боруссия" примет "Хайденхайм" 1 февраля.
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги
Вчера, 19:33
 
