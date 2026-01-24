Рейтинг@Mail.ru
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:20 24.01.2026 (обновлено: 16:42 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/bolshunov-2070078076.html
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России
Пропуск трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым воскресного командного спринта на этапе Кубка России в Сыктывкаре является его решением, это... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T16:20:00+03:00
2026-01-24T16:42:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
сыктывкар
юрий бородавко
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859416790_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_22693bc12a161653670e61ac1aad9e10.jpg
https://ria.ru/20251203/bolshunov-2059456771.html
россия
сыктывкар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859416790_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_28ea616f6eba2b8f23732d1d4be77a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, сыктывкар, юрий бородавко, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Сыктывкар, Юрий Бородавко, Александр Большунов
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России

Бородавко: пропуск Большуновым командного спринта на КР является его решением

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Пропуск трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым воскресного командного спринта на этапе Кубка России в Сыктывкаре является его решением, это может быть связано с состоянием здоровья, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
В субботу на этапе Кубка России в Сыктывкаре Большунов занял пятое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом. Командный спринт, по словам Бородавко, лыжник пропустит.
"Да, (его решение), - сказал Бородавко. - Возможно, по состоянию здоровья, я не могу это комментировать на сто процентов".
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Бородавко ответил на вопрос о ближайших стартах Большунова
3 декабря 2025, 11:38
 
Лыжные гонкиСпортРоссияСыктывкарЮрий БородавкоАлександр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Калгари
    Вашингтон
    1
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Сент-Луис
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Филадельфия
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Ванкувер
    Нью-Джерси
    4
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сиэтл
    Анахайм
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала