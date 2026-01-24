https://ria.ru/20260124/bolshunov-2070078076.html
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России
Пропуск трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым воскресного командного спринта на этапе Кубка России в Сыктывкаре является его решением, это... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T16:20:00+03:00
2026-01-24T16:20:00+03:00
2026-01-24T16:42:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
сыктывкар
юрий бородавко
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859416790_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_22693bc12a161653670e61ac1aad9e10.jpg
https://ria.ru/20251203/bolshunov-2059456771.html
россия
сыктывкар
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859416790_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_28ea616f6eba2b8f23732d1d4be77a69.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, сыктывкар, юрий бородавко, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Сыктывкар, Юрий Бородавко, Александр Большунов
Тренер прокомментировал пропуск Большуновым воскресной гонки Кубка России
Бородавко: пропуск Большуновым командного спринта на КР является его решением