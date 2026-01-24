https://ria.ru/20260124/biatlonisty-2070094976.html
Итальянские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Чехии
Сборная Италии по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
италия
Биатлонисты сборной Италии выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Нове-Место