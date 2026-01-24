Рейтинг@Mail.ru
Итальянские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Чехии
Биатлон
 
18:35 24.01.2026
Итальянские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Чехии
Итальянские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Чехии - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Итальянские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Чехии
Сборная Италии по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
спорт, италия, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), доротея вирер, лиза виттоцци, лукас хофер, кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Италия, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер, Кубок мира по биатлону
Итальянские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Чехии

Биатлонисты сборной Италии выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Нове-Место

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сборная Италии по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Итальянцы Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель преодолели дистанцию за 1 час 3 минуты 11,7 секунды, потратив десять дополнительных патронов и избежав штрафных кругов по итогам восьми огневых рубежей.
Второе место заняли французы Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Оскар Ломбардо и Кентен Фийон-Майе (отставание +24,7 секунды; 0 кругов + 7 дополнительных патронов), третьими стали чехи Джессика Йислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг и Михал Крчмарж (+57,2; 0+7).
Предолимпийский этап Кубка мира завершится в воскресенье масс-стартами.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место
22 января, 21:51
22 января, 21:51
 
