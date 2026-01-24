https://ria.ru/20260124/avtomobili-2070049483.html
Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России
Отечественные автомобили Lada заняли чуть меньше половины от всех онлайн-продаж новых машин сервиса "СберАвто" в 2025 году, у ближайших преследователей доля не... РИА Новости, 24.01.2026
авто, сбер, lada vesta, россия, китай, haval, geely, chery
Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России
"СберАвто": Lada и китайские бренды заняли больше 60% онлайн-продаж новых авто
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отечественные автомобили Lada заняли чуть меньше половины от всех онлайн-продаж новых машин сервиса "СберАвто" в 2025 году, у ближайших преследователей доля не достигла и 10%, рассказали РИА Новости в "Сбере".
"Что касается новых автомобилей, по данным сервиса "СберАвто"... Почти половина сделок на платформе пришлась на автомобили Lada (49%). Далее следуют китайские бренды: Haval (6,5%), Chery (6%), Geely (5%) и Omoda (3,5%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медианный чек в сервисе на онлайн-покупку новой машины в минувшем году составил 1,6 миллиона рублей.
Тройку лидеров составляют модели Lada Granta, Vesta и Niva, также в первую пятерку вошли Omoda C5 и Haval Jolion. В десятке лидеров оказались Geely Monjaro, Lada Largus, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6 и Tenet T4.
"В сравнении с прошлым годом свои позиции резко улучшила Omoda C5, ранее уступавшая место в топ-5 Haval Jolion и Geely Monjaro, а в тройке лидеров неизменно остаются отечественные модели", - отметили аналитики.