Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отечественные автомобили Lada заняли чуть меньше половины от всех онлайн-продаж новых машин сервиса "СберАвто" в 2025 году, у ближайших преследователей доля не достигла и 10%, рассказали РИА Новости в "Сбере".

« "Что касается новых автомобилей, по данным сервиса "СберАвто"... Почти половина сделок на платформе пришлась на автомобили Lada (49%). Далее следуют китайские бренды: Haval (6,5%), Chery (6%), Geely (5%) и Omoda (3,5%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медианный чек в сервисе на онлайн-покупку новой машины в минувшем году составил 1,6 миллиона рублей.

Тройку лидеров составляют модели Lada Granta, Vesta и Niva, также в первую пятерку вошли Omoda C5 и Haval Jolion. В десятке лидеров оказались Geely Monjaro, Lada Largus, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6 и Tenet T4.