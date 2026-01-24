Рейтинг@Mail.ru
Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/avtomobili-2070049483.html
Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России
Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России - РИА Новости, 24.01.2026
Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России
Отечественные автомобили Lada заняли чуть меньше половины от всех онлайн-продаж новых машин сервиса "СберАвто" в 2025 году, у ближайших преследователей доля не... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:44:00+03:00
2026-01-24T11:44:00+03:00
авто
сбер
lada vesta
россия
китай
haval
geely
chery
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452244_0:91:3115:1843_1920x0_80_0_0_765ef6937068aaee1f237d73b8096883.jpg
https://ria.ru/20260116/avtomobil-2068206867.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452244_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_de9cdaa4d0741fce0276071cb8f5a249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, сбер, lada vesta, россия, китай, haval, geely, chery
Авто, Сбер, Lada Vesta, Россия, Китай, Haval, Geely, Chery
Названы лидеры онлайн-продаж новых автомобилей в России

"СберАвто": Lada и китайские бренды заняли больше 60% онлайн-продаж новых авто

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСалон автомобиля Lada Vesta
Салон автомобиля Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Салон автомобиля Lada Vesta. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отечественные автомобили Lada заняли чуть меньше половины от всех онлайн-продаж новых машин сервиса "СберАвто" в 2025 году, у ближайших преследователей доля не достигла и 10%, рассказали РИА Новости в "Сбере".
«
"Что касается новых автомобилей, по данным сервиса "СберАвто"... Почти половина сделок на платформе пришлась на автомобили Lada (49%). Далее следуют китайские бренды: Haval (6,5%), Chery (6%), Geely (5%) и Omoda (3,5%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медианный чек в сервисе на онлайн-покупку новой машины в минувшем году составил 1,6 миллиона рублей.
Тройку лидеров составляют модели Lada Granta, Vesta и Niva, также в первую пятерку вошли Omoda C5 и Haval Jolion. В десятке лидеров оказались Geely Monjaro, Lada Largus, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6 и Tenet T4.
"В сравнении с прошлым годом свои позиции резко улучшила Omoda C5, ранее уступавшая место в топ-5 Haval Jolion и Geely Monjaro, а в тройке лидеров неизменно остаются отечественные модели", - отметили аналитики.
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Аналитики рассказали, какие траты ожидают россиян сразу после покупки авто
16 января, 02:40
 
АвтоСберLada VestaРоссияКитайHavalGeelyChery
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала