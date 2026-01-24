В США автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, пишут СМИ

https://ria.ru/20260124/avtomobil-2070034542.html
Автомобиль протаранил вход в столичный аэропорт Детройта в США, шесть человек ранены, водитель задержан, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2026
