В США автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
09:29 24.01.2026 (обновлено: 15:27 24.01.2026)
В США автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, пишут СМИ
В США автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, пишут СМИ
в мире, детройт, сша
В мире, Детройт, США
В США автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, пишут СМИ

AP: в Детройте автомобиль протаранил вход в аэропорт, шесть человек ранены

© CBS Broadcasting Inc. Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в США. Кадр видео
Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© CBS Broadcasting Inc.
Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в США. Кадр видео
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автомобиль протаранил вход в столичный аэропорт Детройта в США, шесть человек ранены, водитель задержан, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление аэропорта.
«

"Автомобиль протаранил вход в столичный аэропорт Детройта в округе Уэйн, столкнувшись с билетной стойкой и ранив шесть человек, в пятницу вечером (по местному времени. — Прим. ред.). <...> Водитель задержан", — говорится в публикации.

По информации агентства, причина произошедшего пока неизвестна, ведется расследование.
В миреДетройтСША
 
 
