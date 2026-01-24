Рейтинг@Mail.ru
Яннис получил травму и выбыл минимум на месяц
Баскетбол
 
10:24 24.01.2026
Яннис получил травму и выбыл минимум на месяц
Яннис получил травму и выбыл минимум на месяц
Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо получил повреждение икроножной мышцы. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
спорт, яннис адетокунбо, милуоки бакс, денвер наггетс
Баскетбол, Спорт, Яннис Адетокунбо, Милуоки Бакс, Денвер Наггетс
Яннис получил травму и выбыл минимум на месяц

Яннис Адетокунбо из "Милуоки" повредил икроножную мышцу и выбыл на 4-6 недель

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо получил повреждение икроножной мышцы.
В ночь на субботу "Милуоки Бакс" дома уступил "Денвер Наггетс" со счетом 100:102 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Адетокунбо провел на площадке почти 33 минуты и стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. В четвертой четверти он захромал и отправился в раздевалку, после чего вернулся на скамейку, но на паркет больше не выходил.
"Вероятно, следующие шаги будут такими: завтра МРТ, после МРТ мне, скорее всего, скажут, что у меня что-то повредилось в икре или в камбаловидной мышце. Вероятно, мне назначат курс лечения на 4-6 недель, после которого я восстановлюсь", - рассказал Адетокунбо после матча на видео, опубликованном в аккаунте Underdog NBA в соцсети X.
Адетокунбо 31 год. В нынешнем сезоне он в среднем набирал 28 очков и делал 10 подборов.
