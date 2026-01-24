Яннис получил травму и выбыл минимум на месяц

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Греческий баскетболист "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо получил повреждение икроножной мышцы.
В ночь на субботу "Милуоки Бакс" дома уступил "Денвер Наггетс" со счетом 100:102 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Адетокунбо провел на площадке почти 33 минуты и стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. В четвертой четверти он захромал и отправился в раздевалку, после чего вернулся на скамейку, но на паркет больше не выходил.
"Вероятно, следующие шаги будут такими: завтра МРТ, после МРТ мне, скорее всего, скажут, что у меня что-то повредилось в икре или в камбаловидной мышце. Вероятно, мне назначат курс лечения на 4-6 недель, после которого я восстановлюсь", - рассказал Адетокунбо после матча на видео, опубликованном в аккаунте Underdog NBA в соцсети X.
Адетокунбо 31 год. В нынешнем сезоне он в среднем набирал 28 очков и делал 10 подборов.
Арбитр НБА получил травму ноги во время матча
10 января, 10:39