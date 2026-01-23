Рейтинг@Mail.ru
Золото бьет рекорды на фоне геополитических рисков - РИА Новости, 23.01.2026
08:35 23.01.2026
Золото бьет рекорды на фоне геополитических рисков
Стоимость золота растет в пятницу утром, обновляя рекордные уровни выше 4 960 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Аналитики, помимо угроз... РИА Новости, 23.01.2026
экономика, сша, гренландия, дональд трамп, федеральная резервная система сша, марк рютте, азия, джером пауэлл, нато
Экономика, США, Гренландия, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Марк Рютте, Азия, Джером Пауэлл, НАТО
© РИА Новости / Илья Наймушин
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости/Прайм. Стоимость золота растет в пятницу утром, обновляя рекордные уровни выше 4 960 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Аналитики, помимо угроз независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, отмечают геополитические риски.
По состоянию на 8.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,91 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,91%, - до 4 958,31 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил максимум в 4 969,69 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,38% - до 98,6 доллара за унцию, также в ходе торгов обновив максимум в 99,19 доллара.
"Золото переживает устойчивую переоценку на фоне появления трещин в основанном на правилах порядке, сложившемся после Второй мировой войны", - приводит агентство Блумберг мнение руководителя отдела макростратегии в Азии в J.P. Morgan Private Bank Юйсюань Тана (Yuxuan Tang).
"Инвесторы все чаще рассматривают золото как надежную защиту от этих трудно поддающихся количественной оценке рисков", - добавляет аналитик.
Трейдеры следят за действиями США по отношению к Гренландии. В среду на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении острова.
Рынки также оценивают угрозы независимости ФРС. Полномочия главы регулятора Джерома Пауэлла заканчиваются в мае, Трамп призывал к его отставке за слишком медленное снижение процентной ставки, но сам не уволил главу ФРС на фоне возможной критики об отсутствии независимости в работе структуры.
Президент США обещал объявить кандидата на пост в ближайшее время, намекая на прошлой неделе на руководителя национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета.
