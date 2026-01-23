Дрожит вся планета: новое землетрясение у берегов Камчатки пугает ученых

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Тихоокеанское огненное кольцо, опоясывающее планету, в очередной раз напомнило о своей мощи. У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Почему ученые в этот раз сильно насторожились?

Крики и визги

Чтобы понять контекст нынешних событий, нужно вернуться на несколько месяцев назад. Тридцатого июля 2025 года Камчатка пережила сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Природная аномалия изменила сейсмический режим региона и коллективную психологию его жителей.

С тех пор ученые ежесуточно фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них населением не ощущаются, но сам факт их непрекращающейся череды свидетельствует: земная кора здесь пришла в движение и процесс ее перестройки далек от завершения.

Июльское землетрясение 2025 года заставило вновь вспомнить о катастрофе 1952-го, когда волны цунами высотой до 18 метров в Северо-Курильске унесли жизни тысяч людей. В 2025-м трагедия такого масштаба не повторилась, но на смену физическим разрушениям пришла волна страха, паники и тревожного ожидания, охватившая весь Дальний Восток.

Видеозаписи, которые местные жители выкладывали тогда в соцсети, обнажили настоящий человеческий ужас. В кадре — раскачивающиеся шкафы и люстры, грохот падающей посуды, дрожащие стены. За кадром — крики, визг, всхлипы. Кто-то, едва почувствовав первые толчки, выбегал на улицу в домашней одежде.

Ученые уже тогда предупреждали, что это не конец. Афтершоки могут продолжаться, а их сила, по прогнозам, способна доходить до 7,5 балла. Нынешнее событие магнитудой 6,4 — часть этой долгой и пока непредсказуемой последовательности.

Трещины в фундаменте континентов

Однако было бы ошибкой рассматривать камчатские толчки как локальную проблему. Сейсмическая активность нарастает в разных, подчас неожиданных точках планеты, и ученые начинают видеть связи в разрозненных событиях.

Одно из самых тревожных открытий последнего времени касается Индийской континентальной плиты. Исследования показали, что в ней формируется глубокий разлом. Причем развивается он не по горизонтали, как считалось ранее, а вертикально. Такой механизм значительно повышает риск дальнейшего углубления и расширения трещины, что в долгосрочной перспективе может поставить под вопрос геологическую целостность обширных территорий.

"Существует вероятность, что Индийская континентальная плита даст трещину в ближайшее время. Такой раскол способен повлечь за собой серьезные геологические последствия вплоть до изменения очертаний континента", — предупреждают специалисты

Подобные процессы наблюдаются в Восточной Африке, где Африканская плита медленно, со скоростью около 6,35 миллиметра в год, раскалывается на две части, формируя будущий новый океан. Эти движения ясно дают понять: Земля — динамичная живая система и тектонические перестройки ее естественное состояние. Ситуация в Азии, по мнению ряда исследователей, может развиваться по схожему, хотя и более стремительному и потенциально опасному сценарию.

Спящий гигант у берегов Америки

Параллельно с событиями в Азии и России нарастает напряжение на противоположной стороне Тихого океана. На днях сильное землетрясение магнитудой 6.0 поразило район у побережья Орегона. Толчки ощущались даже в Портленде, в 482 километрах от эпицентра.

Событие тоже не рядовое. Оно произошло в районе плиты Хуан-де-Фука — она неумолимо заходит под Северо-Американскую континентальную плиту. Эта зона субдукции протяженностью почти 1100 километров известна как Каскадия — одна из самых опасных сейсмических бомб замедленного действия на планете.

Механизм прост и страшен. Вместо того чтобы двигаться плавно, плиты застревают, на протяжении столетий накапливая колоссальное напряжение. Когда оно высвобождается, происходит мегаземлетрясение. Поскольку разлом проходит под океанским дном, оно неизбежно порождает гигантское цунами.

Последнее такое событие здесь произошло 26 января 1700 года. Его магнитуда, по ретроспективным оценкам, составила около 9,0. Оно вызвало цунами, которое через 30 минут обрушилось на побережье Северной Америки.

"Всего через 30 минут после землетрясения на берег обрушились волны высотой до 30 метров, не оставившие в живых никого", — свидетельствуют исторические данные.

Прогнозы ученых на ближайшее время относительно Каскадии сдержанны . Вероятность нового сильного толчка магнитудой более 5.0 в течение следующей недели оценивается как 1 к 50. Однако в долгосрочной перспективе угроза абсолютно реальна. "Исследование, проведенное в апреле 2025 года, показало: к 2100-му наверняка произойдет колоссальное землетрясение в зоне Чиксулуба", — констатируют эксперты. Речь идет именно о Каскадии.

Расчеты показывают, что если произойдет землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, 30-метровое мегацунами уничтожит большую часть западного побережья США и Канады, а береговая линия мгновенно опустится почти на два метра.

Почему сейчас важно работать сообща

На фоне таких масштабных угроз может сложиться впечатление полной беззащитности общества перед лицом стихии. Однако эксперты призывают не впадать в панику. Главный ресурс в этой ситуации — кооперация и наука.

Профессор Тина Дурэ, говоря о подготовке к возможному катаклизму в Каскадии, отмечает

"Определенно, есть люди, которые работают над этим, и я не хочу принижать заслуги этих специалистов. Я думаю, нам просто нужно привлечь больше людей к решению этой проблемы. Возможно, не хватает ресурсов, финансирования или персонала… Но мы все стараемся работать сообща".