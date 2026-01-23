"Точка невозврата": Зеленскому в Давосе подали катастрофический сигнал

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Прошедший накануне саммит в Давосе зафиксировал изменение западных подходов к Украине и лично к Владимиру Зеленскому, которому подали четкий сигнал о маргинализации киевского режима, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Киев получил негласный сигнал маргинализации: американская сторона полностью избегала переговоров по Украине, а повестка дня форума резко изменилась как раз тогда, когда должны были состояться обсуждения украинской темы", — указывается в материале.
Как заметил автор статьи, эти сигналы воплотились в реальность в тот же день, поскольку из программы мероприятия просто убрали повестку, ради которой Зеленский туда приехал. Так, вчерашний саммит обернулся катастрофой для всего киевского режима.
"Украина полностью исчезла из повестки дня форума. План западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. <…> Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует. <…> Для Украины достигнута точка невозврата", — отмечает он.