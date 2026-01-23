Рейтинг@Mail.ru
"Точка невозврата": Зеленскому в Давосе подали катастрофический сигнал
01:54 23.01.2026 (обновлено: 10:14 23.01.2026)
"Точка невозврата": Зеленскому в Давосе подали катастрофический сигнал
Прошедший накануне саммит в Давосе зафиксировал изменение западных подходов к Украине и лично к Владимиру Зеленскому, которому подали четкий сигнал о... РИА Новости, 23.01.2026
в мире, давос, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
"Точка невозврата": Зеленскому в Давосе подали катастрофический сигнал

AntiDiplomatico: Зеленскому в Давосе подали сигнал о точке невозврата для Киева

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Прошедший накануне саммит в Давосе зафиксировал изменение западных подходов к Украине и лично к Владимиру Зеленскому, которому подали четкий сигнал о маргинализации киевского режима, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Киев получил негласный сигнал маргинализации: американская сторона полностью избегала переговоров по Украине, а повестка дня форума резко изменилась как раз тогда, когда должны были состояться обсуждения украинской темы", — указывается в материале.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Какая наглость!" На Западе пришли в ярость после заявления Зеленского
00:30
Как заметил автор статьи, эти сигналы воплотились в реальность в тот же день, поскольку из программы мероприятия просто убрали повестку, ради которой Зеленский туда приехал. Так, вчерашний саммит обернулся катастрофой для всего киевского режима.
«
"Украина полностью исчезла из повестки дня форума. План западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. <…> Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует. <…> Для Украины достигнута точка невозврата", — отмечает он.
Всемирный экономический форум в Давосе проходит 19-23 января. Если до начала события Украина считались одной из главных тем предстоящих встреч в Давосе, то в итоге, по сообщениям издания Financial Times, прошедшее мероприятие стало настоящим ударом для Зеленского.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский устроил истерику перед лидерами ЕС после переговоров с Трампом
Вчера, 17:33
 
В миреДавосУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
