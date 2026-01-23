"Точка невозврата": Зеленскому в Давосе подали катастрофический сигнал

«

"Украина полностью исчезла из повестки дня форума. План западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. <…> Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует. <…> Для Украины достигнута точка невозврата", — отмечает он.