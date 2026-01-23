https://ria.ru/20260123/zanyatost-2069730279.html
Уровень занятости молодежи в России превысит 50 процентов в 2029 году
Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году против текущих 47%, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году против текущих 47%, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости.
Так, согласно прогнозным оценкам властей, в прошлом году 47% молодежи в возрасте 15-29 лет имели работу, в текущем году ожидается, что показатель вырастет до 47,6%, а затем и до 50,8% в 2029 году.
В 2030 году уровень занятости молодых россиян составит уже 52%.
По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой
, уровень занятости россиян в трудоспособном возрасте достиг рекордных 61,4%. При этом среди россиян в возрасте 20-24 лет он составляет 54,1%, а среди 25-29-летних - 89%.