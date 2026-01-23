Уровень занятости молодежи в России превысит 50 процентов в 2029 году

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году против текущих 47%, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости.

Так, согласно прогнозным оценкам властей, в прошлом году 47% молодежи в возрасте 15-29 лет имели работу, в текущем году ожидается, что показатель вырастет до 47,6%, а затем и до 50,8% в 2029 году.