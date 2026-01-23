Рейтинг@Mail.ru
Уровень занятости молодежи в России превысит 50 процентов в 2029 году - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zanyatost-2069730279.html
Уровень занятости молодежи в России превысит 50 процентов в 2029 году
Уровень занятости молодежи в России превысит 50 процентов в 2029 году - РИА Новости, 23.01.2026
Уровень занятости молодежи в России превысит 50 процентов в 2029 году
Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году против текущих 47%, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T01:42:00+03:00
2026-01-23T01:42:00+03:00
россия
татьяна голикова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113431/83/1134318387_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_d384307feb49edd5cb98b3da833f1da4.jpg
https://ria.ru/20251225/rabota-2064645234.html
https://ria.ru/20260113/mishustin-2067636329.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113431/83/1134318387_140:0:1879:1304_1920x0_80_0_0_549d618ba030b75ff21efc40b81c524a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна голикова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Общество
Уровень занятости молодежи в России превысит 50 процентов в 2029 году

РИА Новости: уровень занятости молодежи достигнет 50 процентов в 2029 году

© Fotolia / tyДевушка работает с графиками
Девушка работает с графиками - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Fotolia / ty
Девушка работает с графиками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году против текущих 47%, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости.
Так, согласно прогнозным оценкам властей, в прошлом году 47% молодежи в возрасте 15-29 лет имели работу, в текущем году ожидается, что показатель вырастет до 47,6%, а затем и до 50,8% в 2029 году.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Около 5,3 миллиона россиян находятся в теневой занятости, заявила Голикова
25 декабря 2025, 15:46
В 2030 году уровень занятости молодых россиян составит уже 52%.
По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, уровень занятости россиян в трудоспособном возрасте достиг рекордных 61,4%. При этом среди россиян в возрасте 20-24 лет он составляет 54,1%, а среди 25-29-летних - 89%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин рассказал об изменениях в мировоззрении молодежи
13 января, 16:51
 
РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала