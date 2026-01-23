Захарова прокомментировала слова главы МИД Норвегии о викингах на Украине

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления норвежского министра иностранных дел в ходе его визита в Киев, где он заявил, что викинги посещали говора Днепропетровск, Запорожье и Херсон.
"В своем экскурсе он договорился до того, что поведал о путешествии викингов по территории нынешней Украины якобы доплывших до таких городов, как Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Его, министра иностранных дел Норвегии, совершенно не смутило, судя по кругозору многих в Европе, очевидно смутить не мог тот факт, что эти города были основаны несколько позже", - сказала Захарова, комментируя выступление министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта на Украине.
По ее словам, министр забыл упомянуть, что эти города были основаны Российской империей в 18 веке.
"Остается только один вопрос задать, и я это сделаю. Безграмотность Эспена Барта Эйда это тоже наследие его предков-викингов? Или как? Это наследие его предков, которые грабили и убивали людей по всей Европе? Или это что-то самоприобретенное?" - иронично отметила дипломат.