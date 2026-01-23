Захарова прокомментировала слова главы МИД Норвегии о викингах на Украине

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления норвежского министра иностранных дел в ходе его визита в Киев, где он заявил, что викинги посещали говора Днепропетровск, Запорожье и Херсон.