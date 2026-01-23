Рейтинг@Mail.ru
После отключения тепла в поселке в Забайкалье возбудили дело - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/zabajkale-2069785778.html
После отключения тепла в поселке в Забайкалье возбудили дело
После отключения тепла в поселке в Забайкалье возбудили дело - РИА Новости, 23.01.2026
После отключения тепла в поселке в Забайкалье возбудили дело
Уголовное дело о халатности чиновников возбуждено после масштабного отключения теплоснабжения в поселке Дарасун в Забайкалье, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:58:00+03:00
2026-01-23T10:58:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20260123/omsk-2069780121.html
https://ria.ru/20260123/kuzbass-2069758869.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После отключения тепла в поселке в Забайкалье возбудили дело

Дело о халатности возбудили после отключения тепла в поселке в Забайкалье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело о халатности чиновников возбуждено после масштабного отключения теплоснабжения в поселке Дарасун в Забайкалье, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами городского поселения "Дарасунское", муниципального района "Карымский район", министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Обрушение потолка многоквартирного аварийного дома в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома
10:36
По версии следствия, должностные лица ненадлежащим образом исполнили обязанности по подготовке к отопительному сезону в поселке городского типа Дарасун, в результате 21 января на теплотрассе произошла авария, из-за которой было полностью прекращено теплоснабжение.
"Без отопления остались 2250 потребителей, в числе которых — несовершеннолетние дети, инвалиды. В жилых помещениях температура воздуха опустилась ниже установленных санитарными нормами оптимальных значений, что создало угрозу жизни и здоровью людей. Ненадлежащие действия (бездействие) должностных лиц повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства", - рассказали в СК.
В настоящее время проводятся ремонтные работы, теплоснабжение организовано по резервной временной линии. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся осмотры мест происшествий, истребованы и изучаются необходимые документы, допрашиваются должностные лица, пострадавшие граждане.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Кузбассе кровля просела на жилом доме из-за снега
08:30
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала