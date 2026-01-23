https://ria.ru/20260123/zabajkale-2069785778.html
После отключения тепла в поселке в Забайкалье возбудили дело
23.01.2026
После отключения тепла в поселке в Забайкалье возбудили дело
Уголовное дело о халатности чиновников возбуждено после масштабного отключения теплоснабжения в поселке Дарасун в Забайкалье, сообщается в Telegram-канале СК
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности чиновников возбуждено после масштабного отключения теплоснабжения в поселке Дарасун в Забайкалье, сообщается
в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ
(халатность), по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами городского поселения "Дарасунское", муниципального района "Карымский район", министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края", - говорится в сообщении.
По версии следствия, должностные лица ненадлежащим образом исполнили обязанности по подготовке к отопительному сезону в поселке городского типа Дарасун, в результате 21 января на теплотрассе произошла авария, из-за которой было полностью прекращено теплоснабжение.
"Без отопления остались 2250 потребителей, в числе которых — несовершеннолетние дети, инвалиды. В жилых помещениях температура воздуха опустилась ниже установленных санитарными нормами оптимальных значений, что создало угрозу жизни и здоровью людей. Ненадлежащие действия (бездействие) должностных лиц повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства", - рассказали в СК
.
В настоящее время проводятся ремонтные работы, теплоснабжение организовано по резервной временной линии. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся осмотры мест происшествий, истребованы и изучаются необходимые документы, допрашиваются должностные лица, пострадавшие граждане.