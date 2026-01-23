https://ria.ru/20260123/yufs-2069981495.html
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кэмерон Смазерман потерял сознание во время церемонии взвешивания, которая проходит в Лас-Вегасе перед 324-м... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-23T20:48:00+03:00
2026-01-23T20:48:00+03:00
2026-01-24T00:55:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905154963_0:9:1892:1073_1920x0_80_0_0_17ed1b7ac600461d69dd79b23ee1b54f.jpg
https://ria.ru/20260122/arest-2069450017.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905154963_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_43d5f8bcaa6c1c505324e969635db70c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания
Боец UFC Смазерман потерял сознание во время церемонии взвешивания