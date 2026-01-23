Рейтинг@Mail.ru
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
20:48 23.01.2026 (обновлено: 00:55 24.01.2026)
https://ria.ru/20260123/yufs-2069981495.html
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кэмерон Смазерман потерял сознание во время церемонии взвешивания, которая проходит в Лас-Вегасе перед 324-м... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-23T20:48:00+03:00
2026-01-24T00:55:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905154963_0:9:1892:1073_1920x0_80_0_0_17ed1b7ac600461d69dd79b23ee1b54f.jpg
https://ria.ru/20260122/arest-2069450017.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905154963_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_43d5f8bcaa6c1c505324e969635db70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания

Боец UFC Смазерман потерял сознание во время церемонии взвешивания

© UFCОктагон UFC
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© UFC
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кэмерон Смазерман потерял сознание во время церемонии взвешивания, которая проходит в Лас-Вегасе перед 324-м номерным турниром.
Выступающий в легчайшем весе Смазерман уложился в категорию, но, сойдя в весов, упал на помост. Американцу немедленно оказали помощь и привели его в сознание.
Смазерману 28 лет, на его счету 12 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. На турнире UFC 324, который пройдет 24 января, он должен встретиться с соотечественником Рикки Турсиосом.
Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Экс-бойца UFC арестовали за нападение на женщину
22 января, 00:22
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)UFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала