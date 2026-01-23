https://ria.ru/20260123/yaponiya-2069753952.html
В Японии распустили нижнюю палату парламента
В Японии нижнюю палату парламента распустили в первый день сессии
ТОКИО, 23 янв — РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии не проработала и двух минут.
В первый же день очередной, 220-й сессии спикер Фукусиро Нукага зачитал инициативу правительства о роспуске палаты. Таким образом, решение официально вступило в силу.
Сессия должна была продлиться 150 дней, но в итоге продолжалась 1 минуту 56 секунд.
В начале недели премьер-министр Санаэ Такаити заявила о намерении распустить нижнюю палату, чтобы провести новые выборы. Формальной причиной решения называется необходимость узнать мнение народа после изменения состава правящей коалиции.
На деле же премьер-министр Санаэ Такаити рассчитывает, что устойчиво высокий рейтинг правительства поможет и ее Либерально-демократической партии улучшить результат после провальных выборов 2024 года и усилить позиции в ключевой нижней палате. Сейчас у правящей коалиции хрупкое большинство с перевесом в один голос.
Выборы состоятся 8 февраля.