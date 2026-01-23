В Японии распустили нижнюю палату парламента

ТОКИО, 23 янв — РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии не проработала и двух минут.

В первый же день очередной, 220-й сессии спикер Фукусиро Нукага зачитал инициативу правительства о роспуске палаты. Таким образом, решение официально вступило в силу.

Сессия должна была продлиться 150 дней, но в итоге продолжалась 1 минуту 56 секунд.

В начале недели премьер-министр Санаэ Такаити заявила о намерении распустить нижнюю палату, чтобы провести новые выборы. Формальной причиной решения называется необходимость узнать мнение народа после изменения состава правящей коалиции.

На деле же премьер-министр Санаэ Такаити рассчитывает, что устойчиво высокий рейтинг правительства поможет и ее Либерально-демократической партии улучшить результат после провальных выборов 2024 года и усилить позиции в ключевой нижней палате. Сейчас у правящей коалиции хрупкое большинство с перевесом в один голос.