07:18 23.01.2026 (обновлено: 10:52 23.01.2026)
В Японии распустили нижнюю палату парламента
Дарья Буймова
Дарья Буймова
санаэ такаити, япония, в мире
Санаэ Такаити, Япония, В мире
ТОКИО, 23 янв — РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии не проработала и двух минут.
В первый же день очередной, 220-й сессии спикер Фукусиро Нукага зачитал инициативу правительства о роспуске палаты. Таким образом, решение официально вступило в силу.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Риск смены власти в Японии остается, считает эксперт
20 января, 04:59
Сессия должна была продлиться 150 дней, но в итоге продолжалась 1 минуту 56 секунд.
В начале недели премьер-министр Санаэ Такаити заявила о намерении распустить нижнюю палату, чтобы провести новые выборы. Формальной причиной решения называется необходимость узнать мнение народа после изменения состава правящей коалиции.
На деле же премьер-министр Санаэ Такаити рассчитывает, что устойчиво высокий рейтинг правительства поможет и ее Либерально-демократической партии улучшить результат после провальных выборов 2024 года и усилить позиции в ключевой нижней палате. Сейчас у правящей коалиции хрупкое большинство с перевесом в один голос.
Выборы состоятся 8 февраля.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: рейтинг правительства Японии в преддверии выборов составил 67%
19 января, 05:28
 
Санаэ ТакаитиЯпонияВ мире
 
 
