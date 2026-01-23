Российские горнолыжники Ворончихина и Бугаев победили на этапе КМ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россияне Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев стали победителями в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди паралимпийцев, который прошел в немецком Фелдберге.
Выступающая в категории LW6/8-2 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ворончихина по итогам двух попыток показала результат 1 минута 44,63 секунды. Второй стала немка Анна-Мария Ридер (отставание - 2,03 секунды), третьей - ее соотечественница Андреа Ротфусс (+5,72).
Результат выступающего в аналогичной категории Бугаева составил 1 минуту 33,10 секунды. Далее расположились швед Аарон Линдстрём (+1,87) и новозеландец Адам Холл (+6,15).
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.