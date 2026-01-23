Рейтинг@Mail.ru
Российские горнолыжники Ворончихина и Бугаев победили на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/voronchihin-2069962353.html
Российские горнолыжники Ворончихина и Бугаев победили на этапе КМ
Российские горнолыжники Ворончихина и Бугаев победили на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Российские горнолыжники Ворончихина и Бугаев победили на этапе КМ
Россияне Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев стали победителями в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди паралимпийцев, который прошел в... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T18:51:00+03:00
2026-01-23T18:51:00+03:00
спорт
алексей бугаев
спортивный арбитражный суд (cas)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111621/78/1116217875_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_432e7f08d035529496d41b26ac9af71b.jpg
https://ria.ru/20260114/golubkov-2067864187.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111621/78/1116217875_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_25f19808a892d841a3cff2af543e280a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей бугаев, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Алексей Бугаев, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Российские горнолыжники Ворончихина и Бугаев победили на этапе КМ

Горнолыжники Ворончихина и Бугаев победили на этапе КМ среди паралимпийцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСноуборд
Сноуборд - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сноуборд. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россияне Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев стали победителями в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди паралимпийцев, который прошел в немецком Фелдберге.
Выступающая в категории LW6/8-2 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ворончихина по итогам двух попыток показала результат 1 минута 44,63 секунды. Второй стала немка Анна-Мария Ридер (отставание - 2,03 секунды), третьей - ее соотечественница Андреа Ротфусс (+5,72).
Результат выступающего в аналогичной категории Бугаева составил 1 минуту 33,10 секунды. Далее расположились швед Аарон Линдстрём (+1,87) и новозеландец Адам Холл (+6,15).
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Голубков завоевал серебро в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира
14 января, 16:56
 
СпортАлексей БугаевСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала