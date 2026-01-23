https://ria.ru/20260123/voleybol-2069982684.html
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли уфимский клуб "Динамо-Урал" в матче 20-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
