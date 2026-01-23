Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Волейбол
 
20:53 23.01.2026
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли уфимский клуб "Динамо-Урал" в матче 20-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
уфа, новосибирск, сосновый бор, спорт, зенит (санкт-петербург), газпром-югра (сургут), динамо-ло (ленинградская обл.), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Уфа, Новосибирск, Сосновый Бор, Спорт, Зенит (Санкт-Петербург), Газпром-Югра (Сургут), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в матче Суперлиги

© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"Волейболисты казанского "Зенита"
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"
Волейболисты казанского "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" обыграли уфимский клуб "Динамо-Урал" в матче 20-го тура чемпионата России.
Встреча в Уфе завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:19, 25:20, 25:23).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
23 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Динамо-Урал
0 : 319:2520:2523:25
Зенит-Казань
"Зенит" (19 побед, 1 поражение) возглавляет таблицу Суперлиги, "Динамо-Урал" (5-15) идет 13-м. В следующем туре "Зенит" примет сургутский клуб "Газпром-Югра" 26 января. "Динамо-Урал" сыграет с "Оренбуржьем" на домашней площадке 28 января.
Результаты других матчей:
"Локомотив" (Новосибирск) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 3-1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:22);
"Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо" (Москва) - 0-3 (20:25, 19:25, 18:25);
"Факел Ямал" (Новый Уренгой) - "Енисей" (Красноярск) - 0-3 (22:25, 27:29, 14:25);
"Белогорье" (Белгород) - "Газпром-Югра" - 0-3 (22:25, 22:25, 23:25).
ВолейболУфаНовосибирскСосновый БорСпортЗенит (Санкт-Петербург)Газпром-Югра (Сургут)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
