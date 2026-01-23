Самолет, вероятно, с Уиткоффом вылетел из "Внуково"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вылетел из аэропорта "Внуково" после встречи американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG вылетел из аэропорта "Внуково" и движется в сторону границы РФ с Латвией.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.