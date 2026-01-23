Рейтинг@Mail.ru
04:58 23.01.2026 (обновлено: 05:26 23.01.2026)
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вылетел из "Внуково"
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вылетел из "Внуково"
Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вылетел из аэропорта "Внуково" после встречи американской делегации с президентом РФ... РИА Новости, 23.01.2026
Самолет, вероятно, со спецпосланником Уиткоффом вылетел из Внуково

© Фото : Международный аэропорт Внуково/TelegramПассажиры в аэропорту "Внуково"
Пассажиры в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Международный аэропорт Внуково/Telegram
Пассажиры в аэропорту "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вылетел из аэропорта "Внуково" после встречи американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 мск четверга, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG вылетел из аэропорта "Внуково" и движется в сторону границы РФ с Латвией.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Ушаков оценил потенциал сотрудничества России и США
