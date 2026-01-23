Рейтинг@Mail.ru
14:51 23.01.2026
14:51 23.01.2026

Гренландия не видит угрозы со стороны России и Китая, считает Косачев
2026-01-23T14:51:00+03:00
2026-01-23T14:51:00+03:00
в мире, гренландия, россия, китай, дональд трамп, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф, нато
В мире, Гренландия, Россия, Китай, Дональд Трамп, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО
Гренландия не видит угрозы со стороны России и Китая, считает Косачев

Вице-спикер СФ Косачев: Гренландия не видит угрозы со стороны РФ и КНР

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Непростой диалог между властями США и Гренландии, несмотря на обещания Вашингтона защитить остров при необходимости, связан с тем, что Гренландия не видит угрозы от России и КНР, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В ходе форума "Знание. Государство" сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп, предлагая гренландцам стать частью Соединенных Штатов, пообещал им "зонтик безопасности", защиту от России и Китая, но Гренландия не видит никаких преимуществ от предлагаемой сделки, поскольку не ощущает угроз для себя.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Politico: ЕС может расслабиться после нового заявления Трампа о Гренландии
Вчера, 11:10
"Потому что противоположная сторона, в данном случае Гренландия, абсолютно не чувствует угрозы. Со стороны России, со стороны Китая, со стороны кого угодно ещё. Им не нужны эти базы в таком количестве, в котором их предполагает создавать американская сторона, и они не понимают, почему они должны поступаться... своим суверенитетом, они должны поступаться своей территорией", - добавил Косачев.
Сенатор также отметил, что заявления о российской и китайской угрозе Европе "высосаны из пальца". По его словам, европейцы утверждали, что эта угроза реальна, но как только Трамп предложил укреплять безопасность на гренландском треке, "европейцы попались".
"Они оказались в дурацком положении, называя вещи своими именами. И, с одной стороны, им нужно продолжать вот эту мантру, что Россия – это угроза Европе, а с другой - они Трампу должны говорить: "Да нет никакой угрозы". Сейчас они пытаются найти золотую середину", - считает российский законодатель.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что тема намерений США в отношении Гренландии России не касается. При этом он отметил, что Дания всегда относилась к Гренландии как колонии и была с ней довольно жестокой.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: план соглашения по Гренландии включает отказ от новых пошлин против ЕС
Вчера, 12:15
 
В мире, Гренландия, Россия, Китай, Дональд Трамп, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
