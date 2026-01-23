Гренландия не видит угрозы со стороны России и Китая, считает Косачев

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Непростой диалог между властями США и Гренландии, несмотря на обещания Вашингтона защитить остров при необходимости, связан с тем, что Гренландия не видит угрозы от России и КНР, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В ходе форума "Знание. Государство" сенатор отметил, что президент США Дональд Трамп, предлагая гренландцам стать частью Соединенных Штатов, пообещал им "зонтик безопасности", защиту от России и Китая, но Гренландия не видит никаких преимуществ от предлагаемой сделки, поскольку не ощущает угроз для себя.
"Потому что противоположная сторона, в данном случае Гренландия, абсолютно не чувствует угрозы. Со стороны России, со стороны Китая, со стороны кого угодно ещё. Им не нужны эти базы в таком количестве, в котором их предполагает создавать американская сторона, и они не понимают, почему они должны поступаться... своим суверенитетом, они должны поступаться своей территорией", - добавил Косачев.
Сенатор также отметил, что заявления о российской и китайской угрозе Европе "высосаны из пальца". По его словам, европейцы утверждали, что эта угроза реальна, но как только Трамп предложил укреплять безопасность на гренландском треке, "европейцы попались".
"Они оказались в дурацком положении, называя вещи своими именами. И, с одной стороны, им нужно продолжать вот эту мантру, что Россия – это угроза Европе, а с другой - они Трампу должны говорить: "Да нет никакой угрозы". Сейчас они пытаются найти золотую середину", - считает российский законодатель.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что тема намерений США в отношении Гренландии России не касается. При этом он отметил, что Дания всегда относилась к Гренландии как колонии и была с ней довольно жестокой.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.