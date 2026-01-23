Гренландия не видит угрозы со стороны России и Китая, считает Косачев

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Непростой диалог между властями США и Гренландии, несмотря на обещания Вашингтона защитить остров при необходимости, связан с тем, что Гренландия не видит угрозы от России и КНР, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Они оказались в дурацком положении, называя вещи своими именами. И, с одной стороны, им нужно продолжать вот эту мантру, что Россия – это угроза Европе, а с другой - они Трампу должны говорить: "Да нет никакой угрозы". Сейчас они пытаются найти золотую середину", - считает российский законодатель.