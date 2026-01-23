МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Адская ночь для киевского режима: российские вооруженные силы нанесли мощнейшие удары по военным целям. Что же поразили?

Горят "Хаймарсы" и "Палладины"

Атаковали предприятия ВПК, энергетическую и транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ.

Было уничтожено и большое количество вражеской техники, в том числе иностранного производства. Киев лишился двух станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции "Купол-М1".

© AP Photo / Roman Koksarov Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге © AP Photo / Roman Koksarov Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге

Уничтожены бронетранспортер "Страйкер", самоходная артиллерийская установка "Палладин" производства США и две самоходные артиллерийские установки "Богдана", сообщает Минобороны России.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении в Харьковской области пусковой установки "Хаймарс".

Точный прилет

Также подпольщик сообщил о ликвидации штаба ВСУ по планированию стратегических морских операций и курированию атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска с использованием безэкипажных катеров.

"Удар был нанесен тяжелой крылатой ракетой Х-22. Прилет — точно в район Галициново", — сказал Лебедев.

Погибли иностранные военные, в том числе британские, "присутствие которых на объекте ранее неоднократно фиксировалось".

"Логистика, управление и принятие решений были замкнуты на этот пункт", — уточнил Лебедев.

Он добавил, что ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован в одном из советских бомбоубежищ.

По мостам и переправам

Уничтожают и логистику противника. Российские войска БПЛА нанесли удар "Геранями" по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе Лысогубовки Сумской области, сообщило Минобороны России.

А боевые расчеты беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям на Северском направлении.

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные ликвидируют огонь в Кировоградской области © Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные ликвидируют огонь в Кировоградской области

"Переправа использовалась ВСУ для снабжения и маневра сил. После ее уничтожения возможности противника по ротации и подвозу ресурсов на данном участке значительно снижены", — сообщает ведомство.

Наземные роботы

Войска БПЛА буквально выжигают технику и пехоту ВСУ на всех направлениях боевого соприкосновения.

Дроноводы группировки войск "Запад" уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы боевиков ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Операторы дронов спецназа группировки войск "Центр" ликвидировали пикапы с десантом и пехоту противника на Красноармейском направлении.

Расчеты БПЛА группировки войск "Восток" поразили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области и сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя, сообщает Минобороны.

"Огненным ураганом"

Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск "Центр" нанес массированный площадной удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении.

Получив разведданные о сосредоточении живой силы и боевой техники в лесополосе, артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и осуществили серию залпов 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дальность более 30 км.

"Детонация боеприпасов и разлет осколков по широкому участку местности привели к разрушению укрытий и поражению значительной части живой силы и техники ВСУ", — сообщает МО.