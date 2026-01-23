Рейтинг@Mail.ru
"Ураганом" по ВСУ: какие цели поразили российские войска - РИА Новости, 23.01.2026
15:31 23.01.2026 (обновлено: 15:44 23.01.2026)
"Ураганом" по ВСУ: какие цели поразили российские войска
"Ураганом" по ВСУ: какие цели поразили российские войска - РИА Новости, 23.01.2026
"Ураганом" по ВСУ: какие цели поразили российские войска
Адская ночь для киевского режима: российские вооруженные силы нанесли мощнейшие удары по военным целям. Что же поразили? РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T15:31:00+03:00
2026-01-23T15:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
"Ураганом" по ВСУ: какие цели поразили российские войска

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Адская ночь для киевского режима: российские вооруженные силы нанесли мощнейшие удары по военным целям. Что же поразили?

Горят "Хаймарсы" и "Палладины"

Атаковали предприятия ВПК, энергетическую и транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ.
Было уничтожено и большое количество вражеской техники, в том числе иностранного производства. Киев лишился двух станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции "Купол-М1".
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Уничтожены бронетранспортер "Страйкер", самоходная артиллерийская установка "Палладин" производства США и две самоходные артиллерийские установки "Богдана", сообщает Минобороны России.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об уничтожении в Харьковской области пусковой установки "Хаймарс".

Точный прилет

Также подпольщик сообщил о ликвидации штаба ВСУ по планированию стратегических морских операций и курированию атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска с использованием безэкипажных катеров.
"Удар был нанесен тяжелой крылатой ракетой Х-22. Прилет — точно в район Галициново", — сказал Лебедев.
© Фото : public domain
Самолет Ту-22М с ракетами Х-22
Самолет Ту-22М с ракетами Х-22 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : public domain
Самолет Ту-22М с ракетами Х-22
Погибли иностранные военные, в том числе британские, "присутствие которых на объекте ранее неоднократно фиксировалось".
"Логистика, управление и принятие решений были замкнуты на этот пункт", — уточнил Лебедев.
Он добавил, что ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован в одном из советских бомбоубежищ.

По мостам и переправам

Уничтожают и логистику противника. Российские войска БПЛА нанесли удар "Геранями" по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе Лысогубовки Сумской области, сообщило Минобороны России.
А боевые расчеты беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям на Северском направлении.
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные ликвидируют огонь в Кировоградской области
Украинские пожарные ликвидируют пожар в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные ликвидируют огонь в Кировоградской области
"Переправа использовалась ВСУ для снабжения и маневра сил. После ее уничтожения возможности противника по ротации и подвозу ресурсов на данном участке значительно снижены", — сообщает ведомство.

Наземные роботы

Войска БПЛА буквально выжигают технику и пехоту ВСУ на всех направлениях боевого соприкосновения.
Дроноводы группировки войск "Запад" уничтожили наземные робототехнические комплексы и пикапы боевиков ВСУ в Купянском районе Харьковской области.
Операторы дронов спецназа группировки войск "Центр" ликвидировали пикапы с десантом и пехоту противника на Красноармейском направлении.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Расчеты БПЛА группировки войск "Восток" поразили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области и сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя, сообщает Минобороны.

"Огненным ураганом"

Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск "Центр" нанес массированный площадной удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении.
Получив разведданные о сосредоточении живой силы и боевой техники в лесополосе, артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и осуществили серию залпов 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дальность более 30 км.
© РИА Новости
Ударные вертолеты Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции
Ударные вертолеты Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ударные вертолеты Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции
"Детонация боеприпасов и разлет осколков по широкому участку местности привели к разрушению укрытий и поражению значительной части живой силы и техники ВСУ", — сообщает МО.
По завершении выполнения боевой задачи расчет РСЗО "Ураган" сменил позицию, снизив риск ответного удара противника.
 
 
 
