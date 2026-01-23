Рейтинг@Mail.ru
Более трех тысяч жителей Хабаровского края переедут из аварийного жилья
Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:52 23.01.2026
Более трех тысяч жителей Хабаровского края переедут из аварийного жилья
Более трех тысяч жителей Хабаровского края переедут из аварийного жилья - РИА Новости, 23.01.2026
Более трех тысяч жителей Хабаровского края переедут из аварийного жилья
Более 3 тысяч жителей Хабаровского края переедут из аварийного жилья к концу 2026 года в новые квартиры, работа ведется по национальному проекту "Инфраструктура РИА Новости, 23.01.2026
CC BY-SA 3.0 / Andshel / Amurskaya protokaВид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
CC BY-SA 3.0 / Andshel / Amurskaya protoka
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч жителей Хабаровского края переедут из аварийного жилья к концу 2026 года в новые квартиры, работа ведется по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает правительство региона.
"В рамках федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Хабаровском крае продолжается работа по улучшению жилищных условий граждан. Так, к концу 2026 года более 3 тысяч жителей региона смогут переехать в новые комфортные квартиры", - сообщает правительство региона на официальном сайте.
По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства края, в 2025 году на первый этап программы переселения было направлено 5,12 миллиарда рублей. Значительную часть финансирования – 2,3 миллиарда рублей – предоставила ППК "Фонд развития территорий". Все выделенные средства были освоены в полном объеме.
"На сегодняшний день заключено 536 муниципальных контрактов на приобретение 1 108 квартир в строящихся домах на общую сумму почти 9 миллиардов рублей. Новое жилье появится в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре и в Бикине. Дома для переселенцев будут сданы в эксплуатацию уже в III квартале 2026 года", - уточняется в сообщении.
Министерство отмечает, что для получения полной информации о текущих сроках переселения из домов, официально признанных аварийными и подлежащими сносу, гражданам необходимо обращаться в администрацию соответствующего муниципального образования по месту жительства.
Правительство Хабаровского края запустило масштабную шестилетнюю программу по улучшению жилищных условий тысяч жителей. С 2025 до 2030 года планируется расселить более 84 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что затронет 12 городов и районов края.
