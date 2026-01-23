https://ria.ru/20260123/svechnikov-2069759910.html
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят - РИА Новости, 23.01.2026
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят
Мать погибшего пловца Николая Свечникова Галина в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что экспертиза выявит причины гибели ее сына. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:40:00+03:00
2026-01-23T08:40:00+03:00
2026-01-23T08:40:00+03:00
стамбул
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:251:1288:976_1920x0_80_0_0_396134bf1777ff131a087219bbccd803.jpg
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069656748.html
https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069429772.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:211:1288:1177_1920x0_80_0_0_f9a29a84b9742207de3cedeaa55f4bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, николай свечников
Стамбул, Николай Свечников
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят
Мать пловца Свечникова выразила надежду, что экспертиза выявит причину гибели