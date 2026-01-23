Рейтинг@Mail.ru
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят
Мать погибшего пловца Николая Свечникова Галина в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что экспертиза выявит причины гибели ее сына.
Новости
стамбул, николай свечников
Стамбул, Николай Свечников
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят

Мать пловца Свечникова выразила надежду, что экспертиза выявит причину гибели

Николай Свечников
Николай Свечников
Николай Свечников
Николай Свечников. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать погибшего пловца Николая Свечникова Галина в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что экспертиза выявит причины гибели ее сына.
Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта, 24 августа 2025 года участвовал в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. 20 января в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного мужчины. Позднее ДНК-тест подтвердил, что это Свечников.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Генконсульство в Стамбуле поможет семье Свечникова в оформлении документов
Вчера, 17:45
"С организаторами нет связи, а экспертизу делают долго. Надеюсь, что выяснят причину гибели", - сказала Свечникова.
Отчет о причине гибели Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Тело Свечникова выдадут семье после завершения процедур, сообщили СМИ
21 января, 21:49
 
Стамбул Николай Свечников
 
 
Заголовок открываемого материала