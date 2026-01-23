Объем транзакций стейблкойна A7A5 превысил 100 млрд долларов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Общий объем транзакций рублевого стейблкойна A7A5, запущенного в январе 2025 года, превысил 100 миллиардов долларов США, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные британской компании Elliptic, которая занимается анализом блокчейн-технологий.

Отмечается, что для оценки Elliptic использовала данные платформ Ethereum и TRON, на которых выпускается A7A5 и которые обеспечивают прозрачность всех транзакций.

Положительная динамика ускорилась осенью прошлого года. Тогда российская финтех-компания А7 сообщила о внедрении функции покупки токена с банковских карт ПСБ. В результате число держателей токена увеличилось с 14 тысяч в июле 2025 года до 35,5 тысяч к началу 2026 года.

Эмитентом A7A5 выступает киргизская компания Old Vector LLC. По собственным данным, стейблкойн на 100% обеспечен банковскими депозитами. К настоящему моменту с A7A5 совершено чуть менее 250 тысяч транзакций, общий объем торгов достиг $17,3 миллиарда. Основные торговые пары — A7A5/рубли ($11,2 миллиарда) и A7A5/USDT ($6,1 миллиарда) — "подчеркивают главную роль стейблкойна как связующего звена между рублями и USDT".