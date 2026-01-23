Рейтинг@Mail.ru
Объем транзакций стейблкойна A7A5 превысил 100 млрд долларов - РИА Новости, 23.01.2026
18:16 23.01.2026
Объем транзакций стейблкойна A7A5 превысил 100 млрд долларов
Объем транзакций стейблкойна A7A5 превысил 100 млрд долларов
Общий объем транзакций рублевого стейблкойна A7A5, запущенного в январе 2025 года, превысил 100 миллиардов долларов США, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 23.01.2026
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04db081b3795c125b0c8f81b4d29fd2a.jpg
компания «а7», сша
Компания «А7», США
Объем транзакций стейблкойна A7A5 превысил 100 млрд долларов

Общий объем транзакций стейблкойна A7A5 превысил 100 миллиардов долларов США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Общий объем транзакций рублевого стейблкойна A7A5, запущенного в январе 2025 года, превысил 100 миллиардов долларов США, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные британской компании Elliptic, которая занимается анализом блокчейн-технологий.
Отмечается, что для оценки Elliptic использовала данные платформ Ethereum и TRON, на которых выпускается A7A5 и которые обеспечивают прозрачность всех транзакций.
Положительная динамика ускорилась осенью прошлого года. Тогда российская финтех-компания А7 сообщила о внедрении функции покупки токена с банковских карт ПСБ. В результате число держателей токена увеличилось с 14 тысяч в июле 2025 года до 35,5 тысяч к началу 2026 года.
Эмитентом A7A5 выступает киргизская компания Old Vector LLC. По собственным данным, стейблкойн на 100% обеспечен банковскими депозитами. К настоящему моменту с A7A5 совершено чуть менее 250 тысяч транзакций, общий объем торгов достиг $17,3 миллиарда. Основные торговые пары — A7A5/рубли ($11,2 миллиарда) и A7A5/USDT ($6,1 миллиарда) — "подчеркивают главную роль стейблкойна как связующего звена между рублями и USDT".
Помимо возможности покупки токена с банковских карт, осенью 2025 года А7 также запустила цифровой вексель, в основе которого лежит токен A7A5. Инструмент позволяет, в частности, осуществлять свободный валютный обмен по всему миру, а также перевозить до $10 тысяч за границу и получать наличные или безналичные средства за рубежом. Спрос на эти цифровые векселя демонстрирует "уверенный рост": сейчас погашено 2,3 тысячи векселей A7A5 на общую сумму $8,6 миллиона, отмечается в публикации.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
