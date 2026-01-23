https://ria.ru/20260123/sportsmeny-2069851709.html
Юные российские борцы смогут выступать на турнирах с флагом и гимном
Юные российские борцы смогут выступать на турнирах с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Юные российские борцы смогут выступать на турнирах с флагом и гимном
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости, что по решению бюро Объединенного мира борьбы (UWW) спортсмены страны РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T13:23:00+03:00
2026-01-23T13:23:00+03:00
2026-01-23T13:24:00+03:00
единоборства
спорт
михаил мамиашвили
объединенный мир борьбы
борьба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901029933_0:191:2817:1775_1920x0_80_0_0_698bfbb72deeeab0673e67e9731eebfa.jpg
https://ria.ru/20260112/mamiashvili-2067416889.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901029933_16:0:2473:1843_1920x0_80_0_0_e87e3ce10b9166ae02a6d576b6ba824b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, михаил мамиашвили, объединенный мир борьбы, борьба
Единоборства, Спорт, Михаил Мамиашвили, Объединенный мир борьбы, Борьба
Юные российские борцы смогут выступать на турнирах с флагом и гимном
Мамиашвили: борцы РФ на первенствах Европы и мира выступят с флагом и гимном
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости, что по решению бюро Объединенного мира борьбы (UWW) спортсмены страны в возрасте до 24 лет уже на ближайших международных соревнованиях, первенствах Европы и мира, смогут выступать под национальным флагом и в честь их побед будет играть государственный гимн.
Ранее юные российские атлеты на международных турнирах выступали в нейтральном статусе.
«
"Есть положительное решение бюро Объединенного мира борьбы
о том, что наши спортсмены в возрасте до 24 лет будут выступать на международных соревнованиях с российским флагом и гимном. На ближайших первенствах Европы
и мира. Все в мире и так раньше знали, что мы из России
, а теперь будут это еще и видеть. Главное сейчас – добиться того, чтобы у нас было как можно больше побед, чтобы как можно чаще поднимался наш флаг и звучал наш гимн", - сказал Мамиашвили
.
"Принятие аналогичного решения по взрослым спортсменам – это вопрос ближайшего времени, он стоит на повестке Объединенного мира борьбы", - добавил собеседник агентства.