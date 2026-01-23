Юные российские борцы смогут выступать на турнирах с флагом и гимном

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости, что по решению бюро Объединенного мира борьбы (UWW) спортсмены страны в возрасте до 24 лет уже на ближайших международных соревнованиях, первенствах Европы и мира, смогут выступать под национальным флагом и в честь их побед будет играть государственный гимн.