Юные российские борцы смогут выступать на турнирах с флагом и гимном
13:23 23.01.2026
Юные российские борцы смогут выступать на турнирах с флагом и гимном
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости, что по решению бюро Объединенного мира борьбы (UWW) спортсмены страны РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт, михаил мамиашвили, объединенный мир борьбы, борьба
Единоборства, Спорт, Михаил Мамиашвили, Объединенный мир борьбы, Борьба
Михаил Мамиашвили. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил РИА Новости, что по решению бюро Объединенного мира борьбы (UWW) спортсмены страны в возрасте до 24 лет уже на ближайших международных соревнованиях, первенствах Европы и мира, смогут выступать под национальным флагом и в честь их побед будет играть государственный гимн.
Ранее юные российские атлеты на международных турнирах выступали в нейтральном статусе.
«
"Есть положительное решение бюро Объединенного мира борьбы о том, что наши спортсмены в возрасте до 24 лет будут выступать на международных соревнованиях с российским флагом и гимном. На ближайших первенствах Европы и мира. Все в мире и так раньше знали, что мы из России, а теперь будут это еще и видеть. Главное сейчас – добиться того, чтобы у нас было как можно больше побед, чтобы как можно чаще поднимался наш флаг и звучал наш гимн", - сказал Мамиашвили.
"Принятие аналогичного решения по взрослым спортсменам – это вопрос ближайшего времени, он стоит на повестке Объединенного мира борьбы", - добавил собеседник агентства.
ЕдиноборстваСпортМихаил МамиашвилиОбъединенный мир борьбыБорьба
 
